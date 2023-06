Taux : les bons chiffres US provoquent tension de 11 à 15Pts information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 19:17

(CercleFinance.com) - Le 'fait du jour', c'est le bond +15Pts de base du rendement du T-Bond 2033, à 3,86 suite à la forte révision à la hausse de la croissance du PIB réel des Etats-Unis pour le premier trimestre 2023 : il a été révisée à 2% en rythme annualisé, à comparer à 1,3% en estimation précédente (c'est très supérieur aux attentes).

Ce chiffre surprise s'ajoute à des ventes de logement en fort rebond et une confiance des ménages US requinquée par la baisse des prix des carburants.



Autre signe -récurrent- de vigueur de l'économie, le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis repart nettement à la baisse avec -26.000 lors de semaine du 19 juin, s'établissant à 239.000, selon le Département du Travail (le chiffre de la semaine précédente a en effet été révisé à la hausse de 264 000 à 265 000).



Par ailleurs, la moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître une très légère hausse du nombre d'inscriptions (+1500) par rapport à la semaine précédente, pour s'établir à 257 500, soit le chiffre le plus élevé enregistré depuis novembre 2021 (260 000).





Les marchés de taux européens subissent la contagion de la poussée de fièvre sur les T-Bonds : la tension s'est amplifiée tout au long de la séance et elle est si forte qu'elle efface les gains des 8 derniers jours (retour sur les niveaux du 21 juin).

Nos OAT et les Bunds affichent +11Pts à 2,958% et 2,4250% respectivement, les BTP italiens se tendent de +13,8Pts à 4,115%.

A noter en France la remontée du 'taux d'usure' (TAEG d'un crédit immobilier) à 5% par la BdF... le nombre d'acquéreurs pouvant soutenir un tel coût se rétrécit fortement (la chute de pouvoir d'achat va passer à -50M² en moyenne en France pour un emprunt sur 85% de la valeur d'un bien).



Les Bonos espagnols se dégradent de 12Pts à 3,413% malgré le net repli de l'inflation en Espagne : les prix s'assagissent nettement et repassent même sous le seuil des 2% (à +1,9% contre +11% il y a 1 an).



Un résultat spectaculaire obtenu grâce à une bonne maîtrise des prix de l'énergie et un recul des prix du logement (notamment via un blocage des loyers, ce qui dissuade aussi l'investissement locatif, d'où le recul du prix de l'immobilier).

En ce qui concerne le prix du gaz, il est subventionné (réduction de la TVA) afin de faire baisser la note d'électricité des particuliers et industriels ibériques.



C'est un peu l'inverse en Allemagne où l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport au même mois un an plus tôt, repart à la hausse avec +6,4% en juin, selon Destatis qui avait fait part d'un taux de +6,1% pour le mois précédent.



En excluant les deux catégories habituellement volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, le taux d'inflation qualifié de 'sous-jacent' s'établit à +5,8% sur le mois qui s'achève, marquant là aussi une accélération après +5,4% en mai.



Pour une fois, ce ne sont pas les 'Gilts' qui réalisent la pire performance du jour avec +11Pts à 4,428%.