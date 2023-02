Taux: les anticipations évoluent, nette dégradation en hebdo information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 17:42

(CercleFinance.com) - La semaine s'achève sur une consolidation assez nette des marchés obligataires, nos OAT voyant leur rendement remonter de +8Pts vers 2,83%, les T-Bonds affichant +20Pts en une semaine et +33Pts en 6 séances.

Une dégradation qui reflète l'évolution des anticipations de 'taux finaux' des banques centrales après les dernières déclarations de Jerome Powell, le patron de la Fed, et de John Williams (FED de New York) qui ont renforcé les craintes d'un relèvement plus rapide des taux de la Réserve fédérale.



Le ton ferme du président de la banque centrale américaine 'n'affecte pas le le sentiment de marché qui est (...) plus optimiste qu'au début de l'automne 2022', souligne Geoffroy Goenen chez Candriam.



Il y avait un chiffre aux US ce vendredi et c'est une bonne surprise : la confiance des consommateurs américains s'est améliorée plus que prévu en février, à 66,4 ce mois-ci, contre 64,9 en janvier, selon les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan(en février 2022, l'indice 'UMich' affichait 62,8).

Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a bondi pour atteindre 72,6 en février contre 68,4 le mois précédent et celui qui mesure l'évolution de leurs anticipations s'est en revanche replié à 62,3, contre 62,7 le mois passée.

Les T-Bonds consolident en cette fin de semaine avec une dégradation de +4Pts à 3,723%, le '6 mois' s'installant au-dessus des 4,924% (soit près de 125Pts d'inversion de la courbe de taux), le '1 an' s'inscrit à 4,885%.



L'Europe a réussi à également réussi à surprendre positivement et, du moins pour l'instant, à éviter la récession.



Même chose pour le Royaume Uni avec une stagnation du PIB au quatrième trimestre 2022 (par rapport au troisième qui affichait un repli de -0,2%) selon la première estimation de l'office national de statistiques (ONS).



Cette stabilisation permet donc à l'économie britannique d'éviter une entrée en récession (caractérisée par au moins deux trimestres consécutifs de baisse du PIB).

Les Gilts chutent lourdement et leur rendement grimpe symétriquement de +13,2Pts vers 3,4725%.