Taux : les annonces des banques centrales rassurent enfin

(CercleFinance.com) - Toujours beaucoup de volatilité sur le marché obligataire, mais les rendements évoluent dans le bon sens, la détente se confirme, de façon parfois spectaculaire: nos OAT 2030 qui affichaient 0,365% de rémunération la veille voient celle-ci chuter de moitié à 18,3%. Les BTP italiens voient leur rendement chuter de de -75Pts de base de 2,30% à 2,55% (après avoir culminé mardi à 3,01%. Les Bonos espagnols effacent 40Pts de 1,23 à 0,83% (cela reste près de 2 fois inférieur au score des BTP). L'annonce de la BoE -largement anticipée, et c'est sa dernière- ne provoque pas de détente spectaculaire sur les Gilts : -18Pts à 0,61%. La banque centrale d'Angleterre a abaissé son taux directeur de -15Pts de base à 0,1% à l'issue de sa réunion régulière du jeudi, Mark Carney annonce que le 'QE' est étendu de +20MMds£. De l'autre côté de la planète, la banque centrale d'Australie abaisse également le loyer de l'argent de -25Pts de base, à 0,25% (plus qu'une balle dans le barillet). Les messages délivrés par les gouvernements et les banques centrales commencent à être entendus : tous les responsables martèlent que les mesures de soutien budgétaires et monétaires sont en mode 'no limit' (et c'est effectivement le cas). La BCE, par la voix de Ch.Lagarde affirme 'qu'il n'y a pas de limite à notre engagement en faveur de l'Euro'... une façon de reformuler le 'whatever it takes' de Mario Draghi en juillet 2012. Les annonces spectaculaires tombent les unes après les autres et la dernière à 18H : la Maison Blanche met en place un plan de soutien 'social' de 100Mds$ en faveur des ménages les plus démunis. Ceci s'ajoute au plan de soutien de 1.300Mds$ (un 'super-TARP') à léconomie du gouvernement américain, et la FED annonce déjà que son plan de rachat d'actifs se situera plutôt vers 1.000Mds$ plutôt que les 750Mds$ annoncés initialement. Les T-Bonds US se détendent également, de -20Pts de base à 1,05%, le '5 ans' affiche -23Pts à 0,585%, le '1 an' se stabilise autour de 0,14% contre 0,18% la veille.

