Taux : légère embellie en Europe, W-Street plombe les T-Bonds

(CercleFinance.com) - Aucun résultat ni statistique de premier plan n'ont animé la séance de ce lundi 12 juillet : les marchés obligataires évoluent en ordre dispersé. Ils affichent une légère détente en Europe : -1,2Pts sur nos OAT à 0,044%, -1,5Pt sur les Bonos à 0,34%, -3Pts sur les BTP italiens à 0,737%. Les Gilts affichent également une embellie de -1Pts à 0,647% tandis que la stabilité a prévalu sur les Bunds à 0,294%. Alors que Wall Street bat de nouveaux records (Nasdaq et S&P500 à mi-séance, le Dow Jones se rapproche des sommets) et que l'appétit pour le risque est de retour, les T-Bonds américains voient leur rendement se tendre de +2Pts vers 1,375%. Le '10 ans' grec, la vedette de la semaine passée, efface encore 1Pt à 0,7300% reste mieux noté que les émissions italiennes, les créanciers d'Athènes acceptent une rémunération inférieur de 64Pts par rapport à celle exigée pour détenir des dettes US.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance.