Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : légère détente sans réel lien avec accord de 'phase-1' Cercle Finance • 15/01/2020 à 19:30









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires européens redressent un peu la tête (à la marge sur les Bunds) mais perdent du terrain sur les T-Bonds US qui se détendent de -2Pts vers 1,795%) alors que les indices US continuent d'aligner records sur records. Nos OAT se détendent de -2,4Pts vers 0,056% et les Bunds stagnent à -0,207%. Plus haut Sud, les 'Bonos' effacent les +3Pts de la veille à 0,449 mais pas d'embellie sur les BTP italiens qui stagnent à 1,395%. Pas de lien évident entre le rebond de nos OAT et l'indice des prix à la consommation (IPC) en France: il accélère à +0,4% sur un mois en décembre, après +0,1% en novembre, selon l'Insee. Corrigés des variations saisonnières, les prix augmentent de 0,3% en décembre, après +0,2% en novembre. Les prix à la consommation au Royaume Uni ont pour leur part augmenté à un rythme annuel de 1,3% en décembre 2019, un taux en baisse de 0,2 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques (ONS). Outre Atlantique, l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York affiche une hausse ce mois-ci pour s'établir à +4,8, après +3,5 en décembre (+3,55 anticipé). Les prix à la production ont augmenté de 0,1% en décembre 2019 aux Etats-Unis, en données brutes selon le Département du Travail, là où le consensus attendait un gain de 0,2%. En comparaison avec la même période en 2018, les prix à la production américains se sont accrus de 1,3% en décembre, un taux annuel en hausse de 0,2 point par rapport à novembre. Hors éléments volatiles, la hausse annuelle a accéléré de 0,2 point à 1,5%... ce qui n'inquiète guère la plupart des membres de la FED, certains évoquant même une baisse de taux

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.