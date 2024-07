Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: légère détente, sans commune mesure avec repli actions information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 17:46









(CercleFinance.com) - Bonne séance sur les marchés obligataires qui bénéficient clairement d'un mouvement de 'flight to security' motivé par un net regain de nervosité à Wall Street.

Mais le phénomène reste d'ampleur limitée, surtout en comparant les écarts avec ceux du VIX : le baromètre du stress a fait un bond de +6,5% ce jeudi vers 19,3 après +17% la veille, soit presque +24% en moins de 48H.



Le rendement de T-Bonds à dix ans recule de 5,5Pts vers 4,229% après +5Pts mercredi soir, un mouvement assez étrange vu la vague de 'risk-off' qui plombait Wall Street).



Les 'chiffres US du jour' passent au second plan vu la tension qui règne dans le secteur de la 'tech': il y a pourtant une bonne surprise du côté du PIB des Etats-Unis qui a augmenté à un rythme annualisé de 2,8% au deuxième trimestre 2024 (soit un doublement par rapport au 'T1'), selon une première estimation du Département du Commerce, dépassant ainsi largement les attentes comme celles de Jefferies (+1,6%).



Cette croissance est principalement attribuable à l'augmentation des dépenses de consommation, des investissements dans les stocks et des investissements des entreprises.



Par ailleurs, l'indice d'inflation des prix PCE s'est établi à +2,6%, contre une augmentation de +3,4% au premier trimestre. Hors prix de l'alimentation et de l'énergie, l'indice est ressorti en baisse de -20%, de +3,7% à +2,9% d'un trimestre sur l'autre.

Les commandes de biens durables sont reparties à la baisse en juin après avoir aligné quatre mois consécutifs de hausse, a fait savoir jeudi le Département du Commerce.



Après avoir signé une progression de 0,1% en mai, ces commandes ont chuté de 6,6% le mois passé en raison d'une baisse de 20,5% des commandes d'équipements de transport, un poste très volatil.



Hors transport, les commandes de biens durables affichent en revanche une hausse de 0,5%, un chiffre bien supérieur à la progression de 0,2% qui était envisagée par les économistes.



Enfin, le Département du Travail annonce avoir enregistré 235 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 15 juillet, un chiffre en repli de 10 000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé à la hausse, de 243 à 245 000.



Sur le vieux continent, le rendement des Bunds allemands se détend de -3Pts vers 2,412%, nos OAT effacent -3,5Pts à 3,1180%, les BTP italiens effacent -2,5Ptsvers 3,777%.

Côté chiffres macro en Europe, pas de quoi se réjouir : les investisseurs ont pris connaissance de la chute du climat des affaires en France, lequel -comme c'était très prévisible- se dégrade fortement en juillet par rapport au mois précédent, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd cinq points à 94 et se situe ainsi à son plus bas niveau depuis février 2021.



Toujours sur le front des statistiques, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a reculé de 88,6 en juin vers 87 en juillet, baisse 'beaucoup plus importante que le consensus (88,9)', mais plus proche de la prévision de Capital Economics (87,5).



Outre-Manche, les Gilts se dégradent -à contre-courant des autres marchés- avec +1,5Pt à 4,173%.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.