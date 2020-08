Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : légère détente en Europe, sauf Bund, T-Bonds US +3Pts Cercle Finance • 03/08/2020 à 19:34









(CercleFinance.com) - Les T-Bonds US consolident de +3Pts de base à 0,566% suite à la publication d'une croissance de l'activité dans l'industrie manufacturière plus rapide que prévu aux Etats-Unis en juillet. D'après l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM), l'indice d'activité des directeurs d'achats est ressorti à 54,2 le mois dernier, contre 52,6 en juin (53,6 attendu). Le sous-indice des nouvelles commandes a notamment augmenté à 61,5 en juillet, contre 56,4, mais celui de l'emploi, même s'il progresse à 44,3, reste encore bien en-dessous du seuil fatidique des 50, un signe toujours préoccupant pour la santé du marché du travail. Déception en revanche pour les dépenses de construction qui reculent de -0.7% en juin selon le Département du Commerce Département, ce qui déjoue un consensus de hausse de +1,3% (les chiffres de mai sont également révisés à la baisse... et c'est le 4ème mois de ralentissement consécutif) Les opérateurs US ne tiennent compte que du 1er chiffre et pas du second. Dans l'Eurozone, l'activité manufacturière remonte à 51,8 contre 51,1 en estimation initiale pour juillet, contre 47,4 en juin. En France, le PMI industriel s'avère également un peu plus vigoureux qu'annoncé mi-juillet, à 52,4 contre 52. Nos OAT restent quasi stables, à -0,201%, la tendance s'avère légèrement positive sur les 'Bonos' à 0,334% (contre 0,34%) et sur les BTP italiens (1,07 contre 1,077%). Ce sont les Bunds qui reculent en solo avec +1,5Pt de base à -0,518%. Stagnation complète des Gilts britanniques à 0,106%, toujours au contact du plancher historique.

