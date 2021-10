Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : légère détente aux US, dégradation en Europe, sauf UK information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 18:36









(CercleFinance.com) - Les taux bénéficient d'une légère détente aux Etats Unis mais poursuivent leur dégradation en Europe... sauf au Royaume Uni où les 'Gilts' se démarquent franchement avec une embellie de -3,5Pts vers 1,155%, après une culmination au-delà de 1,200% la veille. Les intervenants ont découvert ce matin le 1er indicateur de la semaine : l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne est décevant au mois d'octobre 2021. Les anticipations conjoncturelles du ZEW chutent de -4,2 points pour atteindre un nouveau niveau de 22,3 points: et il s'agit de la cinquième baisse consécutive. Ce mauvais chiffre n'empêche pas les Bunds de se dégrader : leur rendement se tend de +2Pts vers -0,1040% (pire niveau depuis le 20 mai dernier), nos OAT ne vont pas mieux avec +1,5Pts à 0,2280%, leur pire niveau depuis le 23 mai dernier. Plus au Sud, le rendement des Bonos stagne à 0,513%, celui des BTP italiens se détend de -0,8Pt à 0,906%. Les T-Bonds US s'améliorent marginalement avec -1Pt à 1,595% alors que la pression retombe un peu côté prix de l'énergie : le brut léger (WTI) lâche également 0,3% à 80,3$ après avoir inscrit un zénith ce lundi à 81,2 dollars. Enfin, le FMI révise légèrement à la baisse son estimation de croissance 2021 de +6,00% à +5,9%... et invoque le variant 'Delta' du Covid (de façon très concrète, l'industrie manque surtout de composants, l'automobile tourne au ralenti).

