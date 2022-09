Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux:légère détente à la veille de l'IFO et du CPI américain information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 19:26









(CercleFinance.com) - Voilà une belle journée où tout a progressé, les actions (le S&P500 prend +1%, le CAC40 +2%), les métaux précieux (l'argent bondit de +6%), les marchés obligataires, avec des rendement évoluant bien sûr en sens inverse (de -4 à -5Pts du Nord au Sud de l'Europe).



Cette séance était exempte de données macro-économiques, le calendrier des 'stats' était désert, mais cela n'a pas empêché une forte volatilité sur la plupart des classes d'actifs : les bons du Trésor y ont largement échappé si l'on ne considère que les score finaux, avec des OAT qui se détendent de -4Pts vers 2,213%, les Bunds de -5,5Pts à 1,644% contre 1,698%.

Mais en séance, les Bunds ont affiché jusqu'à 1,75% et les OAT 2,3250%: la semaine commençait plutôt mal.



Même chose pour les BTP italiens qui ont fait le grand écart entre 4,08% et 3,94% ce soir: le 'spread' avec le Bund reste obstinément égal ou supérieur à +230Pts de base.

Le 'Bund' réagira demain à la parution de l'indice allemand ZEW mesurant la confiance des investisseurs, ce qui permettra d'en savoir plus sur l'imminence d'une récession en zone euro.



Les T-Bonds US finissent parfaitement stable (3,3250%) après une incursion vers 3,265% dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine publiés demain, qui constituent un enjeu crucial quant à l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Le consensus table sur un ralentissement de l'indice des prix à la consommation (CPI), autour de 8% en rythme annuel contre 8,5% au mois d'août, ce qui pourrait montrer que le pic d'inflation a probablement été dépassé.

Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a martelé pendant tout l'été sa détermination à lutter contre l'inflation, quitte à provoquer une récession, ce qui a refroidi les espoirs d'un prochain mouvement de pause dans le cycle de durcissement monétaire.



Une modération du 'CPI' pourrait cependant modifier les anticipations du marché, avec une révision à la baisse du taux maximum que pourrait fixer la FED et qui tourne autour de 4% mi-2023.

Outre-Manche, les 'Gilts' ont également terminé inchangés vers 3,09% : les opérateurs seront en congé le lundi 19 septembre en raison des cérémonies d'adieu à la Reine Elisabeth-II.

A noter un léger rebond PIB britannique au 2ème trimestre gràce au secteur des 'services'





