Taux : légère dégradation, semaine de repli sur les OAT

(CercleFinance.com) - Le repli du marché obligataire américain n'est pas une surprise alors que l'appétit pour le risque fait un retour en force à Wall Street qui voit son optimisme dopé par une succession de bonnes surprises avec par exemple l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui a pris +3Pts à 99,2 points en estimation préliminaire au mois de novembre, bien au-delà du consensus de 97 points. Le rendement des T-Bonds américains de maturité 2029 grimpe ce soir de +5Pts à 1,845%. Mais le chiffre jour le plus attendu était celui de l'emploi US, le 'NFP' qui a dépassé les attentes les plus optimistes, avec +266.000 emplois créées en novembre. Les Etats Unis ont donc généré 80.000 embauches de plus que le consensus qui n'en espérait que 186.000. Mais ce qui est le plus étrange, c'est que le secteur privé -selon le Département du Travail- à généré +254.000 emplois: c'est presque 200.000 de plus que ce qu'avait recensé ADP (+63,000) sur ce même mois de novembre, selon son enquête mensuelle publiée 48H auparavant (toujours dans ce même secteur privé). Le Département du Travail a également révisé à la hausse les chiffres d'octobre (de 128.000 à 156.000) puis de septembre (de 180.000 à 193.000)0 Le taux de chômage a symétriquement reculé de 0,1 point à 3,5% (le consensus prévoyait une stabilité à 3,6%) et le taux de salaire horaire progresse de +0,3%, ce qui porte la moyenne annuelle à plus de 3% (bonne nouvelle pour les employés). Au Canada, le taux de chômage explose de 5,5% en octobre vers 5,9% en novembre... au plus haut depuis août 2018, alors que 71.000 emplois ont été détruits (le consensus tablait sur 10.000 créations). A l'échelle du Canada (et de ses 37.000 millions d'habitants), -71.000 emplois, c'est l'équivalent de -650.000 aux Etats Unis. De quoi lever en partie les inquiétudes sur la possible dégradation de l'état de la conjoncture américaine... mais pas sur le risque de récession au Canada. En Europe, les chiffres apparaissent bien différents de ceux publiés aux USA avec une chute de -1,7% de la production industrielle allemande, au lieu des +0,3% attendus après -0,6% en septembre. Les Bunds perdent néanmoins du terrain à -0,29% contre -0,295% et les OAT ne sont pas mieux loties avec +0,7Pt de base à 0,03%. En France, le solde du commerce extérieur de marchandises s'établit à -4,730 milliards d'euros en Octobre. Le solde est quasiment stable en octobre en moyenne mobile à -5,1MdsE par rapport à -5,2MdsE en septembre indique l'Insee. Petite embellie en revanche sur les dettes périphériques avec -1,2Pts sur les 'bonos' à 0,482% puis sur les BTP italiens avec -4,3Pts à 1,44%... mais sur la semaine écoulée, le '10 ans' italiens se tend de +4Pts, nos OAT de +8Pts.

