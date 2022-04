Taux: légère dégradation, peu de catalyseurs, T-Bonds à 2,8% information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 18:02

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires sont sans réelle tendance ce mercredi puisque nos OAT et les Bonos espagnols finissent inchangés à 1,305% et 1,7900% respectivement, les Bunds se dégradent de +0,5Pt et les BTP de +3Pts à 2,5700%.

La détente observée la veille était principalement liée à un arbitrage des actifs risqués vers les bons du Trésor.

La suspension des livraisons de gaz par Gazprom à la Pologne et la Bulgarie renforce les anticipations de tensions inflationnistes en Europe, synonyme d'affaiblissement symétrique de la devise, de creusement des déficits, et donc de pression sur les émissions de dettes.

Car le 'fait du jour', c'est bien le nouveau plancher de l'Euro face au $ : il plonge littéralement de -1,2% à 1,0515 et s'enfonce sous son plancher des 1,0640 du 18 mars 2020 (soit -7,5% depuis le 1er janvier, un plus bas depuis 5 ans).

L'Euro souffre des chiffres décevants du moral des ménages en Europe: le baromètre de l'INSEE recule de 90 vers 88 tandis que le moral des consommateurs allemands plonge à son plus bas historique, plombé par la guerre en Ukraine qui fait exploser l'inflation.



L'indice GfK s'inscrit à -26,5 points, en recul de 10,8 points par rapport au mois d'avril lui-même révisé à la baisse, à -15,7 points: c'est le pire score depuis avril 2020 (-21,3).



Outre Atlantique, les T-Bonds se retendent de +2,5Pts vers 2,797% et les 'Gilts' britanniques sont en symbiose avec +2,4Pts à 1,822 (toujours environ 100Pts de 'spread' entre la Livre et le Dollar).

Le '10 ans' japonais se détendent de près de -10% vers 0,222%.