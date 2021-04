Taux : légère dégradation mais semaine positive malgré stats

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une surprenante embellie des marchés obligataires -et notamment US- malgré la publication de 'stats' pulvérisant le haut des fourchette les plus optimistes, une petite consolidation s'est déclenchée ce vendredi mais ne compromet pas la tendance optimiste sur la semaine écoulée, marquée par une embellie générale de part et d'autre de l'Atlantique.

Les T-Bonds US corrigent de +5Pts vers 1,58% après -10Pts jeudi, nos OAT se retendent de +2,5Pts vers -0,012%, les Bunds de +3Pts vers -0,262%.

Plus au Sud, le tableau est plus positif avec une dégradation de seulement +1,2Pts vers 0,392% et de +1,5Pt sur les BTP à 0,748%, ce qui reste plus favorable que les 0,76% affiché par les 'Gilts' britanniques (+2,6Pts).

Cette journée a été marquée par la publication de nouvelles 'stats' très robustes aux Etats Unis : les mises en chantier de logements ont rebondi de 19,4% en données CVS le mois dernier aux États-Unis, à 1.739.000 en rythme annualisé, un niveau bien supérieur au consensus selon le Département du Commerce.

Le nombre de permis de construire de logements, censé préfigurer les mises en chantier futures, a quant à lui augmenté de 2,7% à 1.766.000 en mars, dépassant ainsi légèrement l'estimation moyenne des économistes.

La confiance des consommateurs s'est également améliorée en avril, mais moins que prévu, montrent les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi.

L'indice de confiance compilé par l'université américaine est ressorti à 86,5 ce mois-ci, après 84,9 en mars et 89 attendu par les économistes: il s'agit toutefois du meilleur score depuis janvier 2020.

Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est inscrit en hausse, atteignant 97,2 sur le mois en cours contre 93 en mars.

Celui mesurant l'évolution de leurs anticipations ressort en revanche à un niveau stable, à 79,7 comme à l'issue du mois de mars.

Tous ces chiffres semblent témoigner d'une reprise qui prend l'apparence d'un 'boom économique' mais Christopher Waller (gouverneur de la FED) affirme que 'le chemin est encore long avant que la reprise soit achevée, le niveau d'inflation qui reste inférieur à 2% n'est pas du tout préoccupant'.