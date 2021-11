Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : légère dégradation dans un marché creux (US fermé) information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 19:33









(CercleFinance.com) - Après un repli conjoint des marchés de taux et des indices boursiers mercredi, un petit découplage s'est opéré ce jeudi avec un repli de nos OAT tandis que le CAC40 inscrivait une 10ème séance de hausse sur une série de 11. Nos OAT qui se dégradent de 2Pts flirtent avec les 0,1300% et les Bunds affichent +1,9Pt à -0,228%. Ce glissement s'opère dans le sillage de la hausse du rendement des T-Bonds (+13Pts vers 1,57% mercredi) alors que les marché de taux US sont fermés ce jeudi. Seules données attendues ce jour, la croissance du PIB du Royaume Uni au titre du troisième trimestre n'a augmenté que de +1,3% après un rebond de 5,5% au deuxième trimestre 2021 en rythme séquentiel, selon la première estimation de l'office national de statistiques (ONS) qui met en avant l'assouplissement des restrictions sanitaires. Les Gilts ont fini la journée quasi inchangés à 0,925% et ils reprennent l'avantage sur les BTP italiens qui ont pris +3Pts de rendement à 0,96%.

