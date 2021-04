Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : légère dégradation après de très bonnes 'stats' aux US Cercle Finance • 27/04/2021 à 18:26









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires avaient entamé la semaine sans direction, la tendance s'est orienté à la consolidation avec une légère tension des rendements au fil des heures, notamment aux Etats Unis où de nouveaux chiffres très robustes -voir bullish- sont parus dans l'après-midi. Le rendement des T-Bonds grimpe de +2,5Pts vers 1,595% après la publication de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board qui fait un bond de plus de 12Pts, de 109 vers 121,7 (une des plus fortes accélérations haussières de l'histoire d'un mois sur l'autre). Une heure auparavant, l'indice Case Shiller de l'activité immobilière était ressorti à +12% (contre +11,7% anticipé), là encore, en nette accélération comme tout le secteur immobilier depuis juin 2020. La Réserve fédérale entamait aujourd'hui 2 jours de débats stratégiques à l'issue desquels l'institution devrait opter pour un 'statu quo'. Economistes et investisseurs s'attendent à ce que la Fed attende la fin d'année avant de réévaluer ses rachats d'actifs, mais ils resteront toutefois attentifs, demain, au discours de son président Jerome Powell. Le sentiment est qu'il lui sera difficile de trouver de nouveaux arguments pour 'enchanter' les marchés alors que sa position l'inflation (qui ne constitue ni ne constituera un problème d'ici fin 2021) est déjà jugée audacieuse... mais le maintien des taux bas en dépend. De ce côté-ci de l'Atlantique, le chômage ressort en légère baisse de -0,3% au 1er trimestre 2021 : en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5.716.900, dont 3.560.600 personnes sans emploi (catégorie A). Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie 'A' baisse de 0,3% (12.200) tandis que le nombre de personnes exerçant une activité réduite (catégorie B et C) augmente. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C reste stable (+4.700). Nos OAT finissent la journée avec un rendement de 0,000% contre -0,02 la veille, les Bunds finissent peu changé à -0,251%. Plus au sud, les Bonos se dégradent de +1,5Pt à 0,415% et de +2Pts en Italie à 0,8200%. Outre Manche, au soir de la signature d'un accord commercial aux forceps de Boris Johnson avec l'Europe, les gilts britanniques affiche +2Pts à 0,778%.

