Taux : le stress créé par SVB fait plonger les taux US et UE information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 17:44

(CercleFinance.com) - Spectaculaire détente des taux ce vendredi : ce pourrait être une bonne surprise mais c'est lié à une poussée de stress sur les marchés (fuite vers la sécurité).



Ce stress est provoqué par les craintes de défaut de deux banques américaines (dont l'une -SVB.Financial- renonce à se recapitaliser, et l'autre -Silvergate- spécialisée dans les cryptos jetterait l'éponge).



Voilà que ressurgissent les doutes sur la santé du système financier des Etats-Unis, et sur la soutenabilité des niveaux d'endettement actuels.



La Silicon Valley Bank (SVB) vient d'annoncer qu'elle a échoué à lancer une augmentation de capital en vue de se renflouer après avoir essuyé de lourdes pertes sur la vente d'une partie de son portefeuille obligataire (1,8Mds$) pour tenter de dégager des liquidités.



Les taux plongent parce que les experts anticipent une action de la FED sur l'interbancaire pour éviter un gel (dans un climat de suspicion réciproque), ce qui rajouterait de la liquidité.

Le rendement du '10 ans' chute de -22Pts à 3,00%, le rendement du '30 ans' retombe également sous 3,705%, le rendement du '2 ans' efface -25Pts à 4,65% alors que les anticipation de hausse de taux de 50Pts de base le 22 mars sont retombées en quelques heures de 75% à moins de 50%.



Le 'NFP' -très attendu- publié à 14H30 fait plutôt figure de non-événement.



L'économie US a permis la création de 311.000 emplois: cela marque un net ralentissement après la forte hausse du mois de janvier (517.000 postes créés), mais c'est 45% de plus que les 215.000 nouveaux jobs attendus.

Wall Street tente de se rassurer avec un taux de chômage à 3,6% ainsi qu'avec la stabilisation de la croissance des salaires (+0,2% au lieu de +0,4% anticipés).



La détente des taux US fait également plonger les rendements en Europe : nos OAT effacent -13Pts à 3,01% (après 2,935% au plus bas, et -18,5Pts sur la semaine), les Bunds -13,5Pts à 2,501% et les BTP italiens -6Pts à 4,33% (4,245% au plus bas).



Les 'Gilts' profitent enfin du climat de détente générale avec -11Pts à 3,671%, soit -15Pts sur la semaine.