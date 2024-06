Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : le 'spread' OAT/Bund se contract sous 70Pts de base information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - La semaine a démarré sous de bons auspices sur l'obligataire, et l'embellie se poursuit pour nos OAT avec une réduction du 'spread' par rapport aux Bunds allemands : il se contracte à 70 points de base.

Nos OAT se détendent de -3,1Pts vers 3,118%, les Bunds de -1Pts vers 2,4220%.

Les BTP italiens restent stables à 3,9300%, soit +151Pts de 'spread' face au Bund.



Sur le marché américain, le rendement des bons du Trésor à dix ans reste figé pour la 3ème séance autour de 4,2450/4,2550% et depuis 6 jours entre 4,22 et 4,258%.



Les prises de risques vont rester limitée à Wall Street en vue du débat Biden/Trump jeudi soir et de la parution, prévue vendredi, de l'indice des prix PCE, une mesure de l'inflation particulièrement surveillée par la Fed.



Côté 'stats', la confiance du consommateur américain s'est dégradée en juin, mais dans une ampleur un peu moins marquée que prévu, à en croire l'indice de l'organisation patronale Conference Board publié mardi.



L'indice pour le mois qui s'achève s'affiche à 100,4 alors que les économistes l'attendaient à 100. L'indice pour le mois de mai a lui été révisé en baisse, à 101,3 contre 102.



Le sous-indice du sentiment du consommateur sur la situation présente est remonté à 141,5 contre 140,8 le mois précédent, mais celui sur sa situation à venir est retombé à 73 après 74,9 en mai.



A en croire le ConfBoard, la solidité du marché du travail permet pour l'instant de compenser les inquiétudes des ménages sur le futur.



Outre-Manche, les Gilts décalent à peine, de +1Pt vers 4,1200%.









