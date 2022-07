Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: le spread BTP/Bund s'écarte de nouveau très fortement information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 19:57









(CercleFinance.com) - Journée plutôt tranquille, en apparence, sur les marchés obligataires, la tendance était même plutôt soutenue en Europe (sauf en Italie, c'est le gros 'point noir' du jour), indécise aux Etats Unis (T-Bonds stabilisés entre 3,01 et 3,03%).



Peu de réaction des T-Bonds US au recul de -5% des ventes de logements anciens du mois de juin 2022 (5,12 millions en rythme annuel, contre un consensus de 5,38 millions).



La conférence de presse de la BCE sera scrutée à la loupe demain, Ch.Lagarde est attendue au tournant sur la réduction de la fragmentation des rendements intra-européens mais elle bénéficie pour l'instant du bénéfice de la confiance des opérateurs.

En ce qui concerne les taux, cela semble causer peu de souci, le conseil des gouverneurs de la banque centrale devrait commencer à normaliser ses taux directeurs en optant pour une hausse de 25 ou 50 points de base justifiée par l'inflation record qui sévit actuellement dans la zone euro.



Mais les investisseurs attendent surtout les nouvelles prévisions de l'institution en matière d'évolution future des taux et surveilleront toute confirmation de la réalité d'une menace récessionniste.



Sur le marché obligataire, le taux du Bund allemand à dix ans s'est détendu de -3,5Pts à 1,242%, l'OAT effaçait 3Pts à 1,837%, tout comme les 'Gilts' britanniques avec -3Pts à 2,145%.



Le 'point noir' du jour, c'est la remontée en flèche du rendement des BTP italiens qui s'établit ce soir à 3,53% contre 3,32% ce matin (+20Pts, c'est très lourd !) dans un contexte de retour de l'incertitude politique dans le pays (les espoirs initiaux de formation d'une nouvelle coalition par Mario Draghi se sont évaporées au fil des heures ce mercredi).



Le 'spread' avec le Bund vient brutalement de remonter à près de +220Pts, cela redevient très inconfortable.







