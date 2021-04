Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : le second trimestre démarre sur une détente générale Cercle Finance • 01/04/2021 à 18:55









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Les marchés obligataires entament de façon encourageante le 2ème trimestre avec notamment un net recul du rendement des Treasuries à 10 ans vers 1,675% (-4,5Pts) malgré la publication de chiffres US supérieurs aux attentes, aussi bien le 'PMI' (calculé par l'institut allemand Markit) que l'ISM (Institute of Supply Management). Les Gilts britanniques se sont distingués avec une embellie de -5,5Pts à 0,7950%, après avoir flirté la veille avec les pires niveaux de l'année. Nette détente également en Europe continentale malgré de bons 'PMI' également : nos OAT affichent -4Pts à -0,08%, les Bunds -5Pts à -0,326%. En France, le PMI manufacturier a progressé de +0,5Pt à 59,3, en Italie, il s'est envolé de 56,9 vers 59,8, la hausse la plus rapide depuis 21 ans (mais c'était avant le reconfinement). En Allemagne, le PMI grimpe de pratiquement +6Pts à 66,6 (comme attendu). Aux Etats Unis, l'indice PMI 'Markit' de l'activité dans le secteur manufacturier américain avance de 58,6 en février vers 59,1 en données définitives pour le mois écoulé, niveau à peu près conforme à l'estimation flash qui était de 59. 'Cette expansion a été soutenue par la plus forte progression des nouvelles commandes depuis juin 2014, bien que la production a été pénalisée par des pénuries d'approvisionnement', précise Markit. La croissance du secteur manufacturier explose en revanche de 60,8 vers 64,7 si l'on se réfère à l'ISM (Institute of Supply Management), validant une expansion de l'activité pour le 10ème mois consécutif (consensus des économistes visait un score plus modeste : 61,4). La composante des commandes nouvelles s'est améliorée de 3,2 points, passant à 68 contre 64,8 en février, tandis que celle des prix payés s'est légèrement tassée de 0,4 point, à 85,6. Le sous-indice de l'emploi a lui fortement progressé de 5,2 points, à 59,6... mais petit bémol avec les inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière : elles ont rebondi de +61.000 à l'issue de la semaine du 27 mars aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 719.000, contre 658.000 (chiffre révisé de 684.000 en estimation initiale) la semaine précédente. Pour être complet, l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé à 62,5 en mars (révisé d'une estimation flash qui était de 62,4), contre 57,9 en février, se hissant donc à son plus haut niveau depuis le lancement de l'enquête il y a presque 24 ans. En Italie, le PMI de mars s'est envolé de 56,9 vers 59,8, la hausse la plus rapide depuis 21 ans (mais c'était avant le reconfinement annoncé pour Pâques il y a 1 semaine). Les BTP se détendent de -3Pts vers 0,633% et les Bonos espagnols effacent -4Pts à 0,3100%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.