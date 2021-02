Taux :le 'risk-on' dégrade les rendements, les Gilts plongent

(CercleFinance.com) - La dégradation des marchés obligataires s'est poursuivie tout au long de la semaine avec le retour de l'appétit pour le risque et la tendance ne s'est pas démentie ce vendredi avec pas moins de 5 records absolus à Wall Street et un zénith historique retracé à Francfort en début de séance.

C'est bien un phénomène de rotation sectorielle qui résume la semaine écoulée, l'argent désertant la sécurité des bons du Trésor pour s'engouffrer dans les ETF 'actions'.

Les T-Bonds US terminent la semaine au plus bas, et les rendements symétriquement au plus haut, vers 1,1650%... avec un nouveau zénith annuel de 1,1800% en séance.

Difficile d'affirmer que cela a un rapport avec le 'NFP' (rapport officiel sur l'emploi américain) publié par le Département du Travail: si l'économie américaine n'a généré que 49.000 emplois non agricoles en janvier (presque exactement le consensus de +50.000), le taux de chômage a chuté de -0,4% à 6,3%, alors qu'il était attendu stable à 6,7%.

Cela ne peut signifier autre chose que la disparition de centaines de milliers de chômeurs des listings parce 'qu'en fin de droit' au 31 décembre 2020... d'où l'aspect vital des chèques fédéraux pour les sans emplois ne touchant plus aucune indemnité.

Par ailleurs, les chiffres des deux mois précédents ont été révisés à la baisse, de +336.000 à +264.000 pour novembre 2020 et de -140.000 à -227.000 pour décembre, soit une révision en baisse totale de 159.000 sur cette période... ce qui rend encore plus paradoxal la baisse du taux de chômage.

Petite embellie en revanche du côté du déficit de la balance commerciale des Etats-Unis: il se contracte de 69Mds$ en novembre 2020 (chiffre révisé) à 66,6Mds$ en décembre 2020... mais il faut surtout comparer aux -49Mds$ de décembre 2019 : cela fait un tiers de plus !

En Europe, nos OAT ont encore pris 1Pt de rendement à -0,224% et même score pour les Bunds à -0,443%.

La meilleure performance du jour pour les BTP italiens avec -1,5Pt à 0,587% et la pire, pour la 3ème séance consécutive, pour les Gilts Britanniques qui affichent +5,3Pts à 0,495% et +16,5Pts sur la semaine écoulée et +34Pts depuis début janvier, la pire dégradation hebdo depuis fin septembre 2019.