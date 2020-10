Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : le 'risk-off' soutient Bunds et OAT, pénalise les BTP Cercle Finance • 15/10/2020 à 19:02









(CercleFinance.com) - C'était un journée typiquement 'risk off' sur les marchés européens. Les actifs obligataires continuent de ce fait de voler de sommets annuels en records absolus, les dettes les plus prisées ce jeudi étant celles des pays synonymes de 'sécurité', au détriment de ceux ayant bénéficié d'un fort appétit pour le risque. Les Bunds caracolent avec -5Pts à -0,622%, nos OAT affichent -4Pts à -0,343%. En revanche, les BTP italiens consolident et se tendent de 4Pts de base vers 0,708%, les Bonos espagnols ne décalant que de +1Pt symbolique à 0,15%. Outre-Atlantique, les T-Bonds stagnent vers 0,722% alors que Wall Street résiste beaucoup mieux que les places européennes (donc pas de phénomène de rotation sectorielle appuyé). Plusieurs chiffres 'macro' ont été publiés aux Etats Unis et le sentiment qui domine est celui d'une certaine 'neutralité' de' l'ensemble. L'indice 'Empire State' de la région de New York chute à 10,50 après 17,0 en septembre. Le consensus tablait sur un chiffre de 15 qui recouvre lui-même des réalités contradictoires puisque la composante des 'nouvelles commandes' rebondit vers 12,1 après 7,1, cela de l'emploi également (+5Pts). Selon le Département du Travail, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont grimpé de 53.000 à 898.000 la semaine dernière ; par ailleurs, les prix à l'importation ont augmenté de 0,3% en septembre en séquentiel et de 0,6% hors produits pétroliers (+1,1% sur 12 mois). De leur côté, les prix à l'exportation américains ont progressé de 0,6 % en données brutes et de 0,3% hors produits agricoles (+1,8% sur 12 mois). L'indice de la Fed de Philadelphie s'établit à 32,3 en octobre, en progression de 17 points par rapport au mois précédent, marquant ainsi une franche accélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie (le consensus tablait sur un score de 14,5).

