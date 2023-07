Taux : le repli se confirme, décrue du 'repo' cet automne ? information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 17:49

(CercleFinance.com) - Grosse détente des taux longs en 48H, de l'ordre de -20Pts en moyenne.

En ce jeudi, les taux d'intérêts se détendent de -9Pts, nos OAT revenant vers 3,0150%, les Bunds sous 2,458% et les BTP Italiens de -10Pts vers 4,14%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds US se contentent de -6Pts vers 3,8030%.



Les investisseurs tablent toujours sur une hausse de 25Pts le 28 juillet, mais ce pourrait être la dernière : la probabilité d'une 2ème hausse de taux par la FED mi-septembre est tombée en 48H de 50% vers moins de 15%.

Certains économistes se remettent à croire à un assouplissement dès cet automne.



La décrue de l'inflation surprend par sa rapidité et après un CPI à +3% (4,8% en 'core rate'), le Département du Travail, publie des prix à la production aux Etats-Unis en hausse de seulement 0,1% en juin par rapport au mois précédent, en données brutes comme hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en juin à 0,1% en données brutes et à 2,6% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 0,9% et 2,8% observés au mois de mai.

Le chômage hebdo s'inscrit en recul de -12.000 alors que le consensus tablait sur une légère hausse à +250.000.



Il y a avait un chiffre concernant la zone Euro ce matin : la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,2% en mai et de 0,1% dans l'UE, par rapport à avril, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



La dynamique de désinflation semble aussi prévaloir en France, où l'Insee a confirmé ce matin un ralentissement de la hausse annuelle des prix à la consommation à +4,5% pour le mois écoulé, après +5,1% en mai.