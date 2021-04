Taux : le rendement des OAT repasse positif, T-Bond résilient

(CercleFinance.com) - C'est un 'petit événement' qui a été complètement éclipsé par les records boursiers du jour (CAC40, S&P500, E-Stoxx et surtout, l'introduction de Coinbase) : avec une dégradation de +3Pts de base, le rendement des OAT repasse positif (0,007%).

En Allemagne, les Bunds affichent +4Pts de base à -0,25%, c'est leur plus mauvais niveau depuis les -0,225% du 26 février dernier.

Même écart sur les 'gilts' britanniques avec un rendement de 0,82% et plus au Sud, ce sont +3Pts qui portent les Bonos à 0,424% et les BTP italiens à 0,785% (ils restent donc inférieurs aux bons du Trésor britanniques et 85Pts de base en-deçà des T-Bonds US).

Les T-Bonds s'en sortent mieux que les Bunds et OAT avec seulement +2Pts à 1,646% alors que Jerome Powell, dans une brève allocution ce mercredi- juge très improbable une hausse de taux avant fin 2022 (soit 20 mois de répit et d'argent gratuit) et que l'inflexion de la politique monétaire commencera par un ralentissement puis l'arrêt des achats d'actifs (extinction du 'QE').

Mais avec des besoins en financement de plus de 3.000Mds$ en rythme annuel depuis 14 mois, comment la FED pourra t'elle cesser ses achats... et à plus forte raison, réduire la taille de son bilan.

Il n'y avait qu'un chiffre mineur au calendrier: les prix à l'importation US ont augmenté de 1,2% en mars par rapport au mois précédent, progression un peu supérieure au consensus, mais de 0,8% seulement hors produits pétroliers selon le Selon le Département du Travail américain.

De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé séquentiellement de 2,1% en données brutes et de 2% hors produits agricoles. Par rapport à mars 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont grimpé respectivement de 6,9% et de 9,1%.

En Europe, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 1,0% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE, par rapport à janvier, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

En janvier en rythme séquentiel, la production industrielle avait augmenté de 0,8% dans la zone euro et dans l'UE. En février 2021 par rapport au même mois de 2020, elle a diminué respectivement de 1,6% et de 1,1%, après +0,1% et +0,4% en janvier.