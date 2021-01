Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : le réflexe de retour à la sécurité soutient Bund/TBond Cercle Finance • 04/01/2021 à 19:11









(CercleFinance.com) - Nette détente des taux sur les bons du Trésor les plus sécurisants (OAT, Bunds), plus limités sur les dettes du 'Sud' (Italie, Espagne, Portugal) alors que la jauge du risque, le 'VIX', connait une poussée inattendue de +13% vers 26,80. L'euphorie initiale des places occidentales a été douchée dès 15H45 par Wall Street qui inversait brutalement la vapeur après une nouvelle cascade de record absolus dès 15H31. En Europe, le DAX-30 en termine in-extremis dans le vert avec +0,06%. Londres célèbre en revanche sa première journée de 'Brexit' avec un gain de +1,7% du FT-100 et les 'Gilts' se détendent de -3Pts à 0,166%, revenant à 0,1% de leurs planchers historiques. Détente de -3,6Pts sur nos OAT vers -0,378%, sur les Bonos à 0,019% et de -4Pts sur les Bunds à -0,615%. Les dettes plus fragiles ont connu des progressions limitées avec -0,5Pt sur les BTP à 0,516% et -1,5Pt sur le '10 ans' portugais à 0,005%. Les investisseurs avaient pris connaissances ce lundi matin des indices PMI d'IHS Markit (2ème estimation) sur l'industrie manufacturière en Europe. L'indice PMI final IHS Markit de la zone euro s'est redressé en décembre 2020 pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2018 : s'établissant à 55,2, contre 53,8 en novembre, il affiche néanmoins un niveau légèrement inférieur à sa première estimation flash (55,5). Se redressant de 49,6 en novembre à 51,1 en France, l'indice des acheteurs PMI d'IHS Markit signale, en décembre 2020, une croissance modérée du secteur manufacturier français, après la première contraction enregistrée depuis trois mois en novembre. Aux Etats Unis, le PMI de l'activité manufacturière US d'IHS Markit progresse vers 57,1 en décembre 2020, contre 56,7 en novembre, inscrivant un 'pic' depuis septembre 2014. Les T-Bonds US qui avaient entamé la séance avec une rémunération proche de 0,95% se détendent ce soir de -4Pts (comme les Bunds) vers 0,91% alors que Wall Street s'enfonce de -2% à -2,2%, déjouant des anticipations positives et faisant oublier les records initiaux qui étaient bien au rendez-vous.

