Taux: le rebond des 30/31 mars réduit la perte trimestrielle information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 18:47

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires affichent une nette détente ce jeudi, dernier jour du trimestre.

Un beau rebond sans réel lien avec l'actualité 'macro' (vu les chiffres de l'inflation), ce qui pourrait s'apparenter à une tentative de limiter la casse sur le mois de mars (hausse de taux totalement atypique en période de guerre) et depuis le 1er janvier.



Nos OAT se détendent de -10Pts vers 0,98% (contre 0,18% le 31/12/2021), les Bunds de -11Pts vers 0,545%, même écart sur les BTP italiens à 2,035% (contre 1,18% le 31/12/2021).

L'Espagne fait encore mieux avec des Bonos qui effacent 12Pts vers 1,44%, avec la Grèce et -12,2Pts sur le '10 ans' à 2,655%.

Outre-Manche, l'embellie est plus modeste avec -2Pts vers 1,603%.



Pour nos OAT, il est difficile de relier la baisse de leur rendement aux chiffres de l'inflation: selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation en France augmenteraient de 4,5% sur un an en mars 2022, un taux annuel en vive accélération donc après celui de 3,6% observé le mois précédent... et sans le blocage des tarifs de l'électricité et du gaz, l'inflation caracolerait à 6%.





Les T-Bonds US ont également opté pour la hausse avec des rendements en baisse de -3Pts à 2,33% (contre 1,51% le 31/12/2021, soit +82Pts, et même +100Pts les 28 et 29 mars avec un double test de 2,55%, un plus haut depuis avril 2019.



Aux Etats Unis, l'inflation s'établit à 6,4% et le 'Core PCE' (taux d'inflation hors énergie et autres variables volatiles ) grimpe de 5,4% en février, contre 5,2% en janvier: ces chiffres d'inflation concernent une période antérieure à la flambée de l'énergie et des matières premières du mois de mars dont l'impact est évalué à +1,5%.

L'inflation US est donc virtuellement au-delà des 8% en mars, l'inflation 'core' devrait flirter avec les 7%.

Les dépenses des ménages américains ont progressé de seulement 0,2% (au lieu de 0,5% attendu), c'est le premier signe tangible de l'impact de l'inflation sur la consommation des ménages, avec un prix de l'essence en Californie doublé par rapport à fin mars 2021.