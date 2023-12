Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: le rallye haussier se poursuit à 48H de la fin d'année information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 18:31









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -La trêve des confiseurs est bien là et cela se ressent au niveau des volumes mais pas de l'optimisme des investisseurs puisque les taux continuent de se détendre nettement de part et d'autre de l'Atlantique, et ce en l'absence d'éléments directeurs.



Le rendement des Treasuries à 10 ans efface -7Pts de base pour revenir sous 3,815%, les économistes tenant pour acquis la poursuite de la baisse de l'inflation et son maintien sous 3,00%.



Il faudra attendre ce jeudi la publication des inscriptions au chômage à 14H30 pour prendre connaissance de la seule statistique majeure de la semaine.



Aucun indicateur économique important ne figurait à l'agenda du jour en Europe mais les anticipations de réduction de taux vont bon train (-150Pts anticipés, comme aux Etats Unis).



Dans l'Eurozone, les salaires ont augmenté de +5,2% en 2023 tandis que la productivité s'inscrit en repli de -1%... soit des coûts salariaux unitaires de +6,2% : le taux d'inflation prévisible serait de +3,5% en Europe et non pas 2,5% comme beaucoup l'espèrent (2,7% selon la BCE) selon Patrick Arthus.

Par ailleurs les effets de base positifs sur les importations auront disparu début 2024 et les prix 'entrants' devraient remonter de +2,2%.



Les marchés obligataires européens se sont encore détendus avec -7,5Pts sur les Bunds à 1,8930%, -7Pts sur nos OAT à 2,402%, -7Pts sur les BRP italiens à 3,478%.

Les 'Gilts' se sont de nouveau singularisés avec une dégradation de +3Pts de base à 3,464%.



A noter que l'or profite de la décrue des rendements obligataires et gagne +1,3 autour de 2.080$ l'once : un record historique de clôture se profile, au-delà des 2.071$ du 1er décembre.





