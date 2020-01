Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : le rallye haussier des actions plombe Bund et T-Bonds Cercle Finance • 09/01/2020 à 18:22









(CercleFinance.com) - Franche correction ce jeudi sur les marchés obligataires, largement obérés par le retour en force de l'appétit pour le risque depuis 24H. Les planchers de l'année 2019 sont de nouveau menacés sur les OAT qui affichent +4Pts de base à 0,062%... et on s'en tire bien puisque les Bunds affichent +6,1Pts à -0,221%, les Bonos espagnols +4,5Pts à 0,4500%. Il faut préciser que le DAX30 s'est envolé de +1,3% à 13.492, tandis que le CAC s'est contenté de +0,2%... l'effet d'arbitrage a été beaucoup plus violent outre-Rhin. L'Allemagne a par ailleurs généré un excédent commercial de 18,3 milliards d'euros en novembre 2019 (estimation Destatis en CVS), à comparer à 20,4 milliards le mois précédent. La production industrielle de l'Allemagne a augmenté de 1,1% en novembre selon des données ajustées de Destatis, après une baisse de 1% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de -1,7% pour octobre). En revanche, les exportations allemandes ont reculé de -2,3% en novembre contre -0,5% anticipé. Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent en baisse de -9.000 par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 222.000 à 223.000). Le Département américain du Travail dévoile un score de 214.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage tandis que la moyenne mobile sur quatre semaines ressort à 224.000, en baisse sensible de -9.500 en une semaine. Les T-Bonds US subissent une nette dégradation alors que les indices boursiers font un 'carton plein de records' (le Dow Jones tutoie les 29.000, la marque des 30.000 est à moins de 4%). Le '10 ans' US se tend de +6,5Pts de base à 1,8900%. Outre-Manche, les 'gilts' s'en sortent plutôt bien avec +2,5Pts à 0,818% et les BTP italiens sont les seuls à finir dans le vert avec -1,5Pt à 1,374%.

