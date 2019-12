Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : le rallye des indices boursiers impacte les rendements Cercle Finance • 16/12/2019 à 19:23









(CercleFinance.com) - La pluie de records absolus à Wall Street mais également sur le CAC40 'GR' s'accompagne fort logiquement d'un alourdissement des marchés obligataires (victimes de l'insatiable appétit pour le risque orchestré par les banques centrales). Les taux se tendent symétriquement, de +6,5Pts sur les T-Bonds US (à 1,887%)... et cela n'a pas grand chose à voir avec le 'chiffre du jour': l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York affiche une légère hausse ce mois-ci pour s'établir à +3,5, après +2,9 en novembre... un score proche du consensus de +4% (cet indice est souvent beaucoup plus volatile avec des écarts qui peuvent atteindre 20Pts d'un mois sur l'autre). En Europe, la dégradation des rendements demeure plus modérée avec +2Pts sur les Bunds à -0,274%. Le secteur automobile allemand risque de ralentir encore 2020, ce qui pèsera sur l'activité manufacturière européenne. Selon l'estimation flash de l'indice PMI composite 'IHS Markit', la croissance a stagné dans la zone euro en décembre, s'établissant à 50,6 soit le même niveau qu'en novembre, la zone enregistrant ses plus faibles performances trimestrielles depuis 2013. En France, les données ne sont guère plus encourageantes : la Banque de France abaisse sa prévision de PIB 2020 de +1,3% à +1,1%. En effet, à moins d'un coup de pouce de 12MdsE au pouvoir d'achat suite au mouvement des gilets jaunes comme en décembre 2018, la consommation ne participera guère à l'expansion du PIB français l'an prochain. Par ailleurs, l'indice flash composite de l'activité globale en France reste relativement stable par rapport à novembre (52,1) et signale de nouveau une quasi stagnation de l'activité du secteur privé français, toujours d'après IHS Markit. Nos OAT se sont dégradées de +2Pts à 0,022% (après avoir brièvement flirté avec la résistance des 0,08% vendredi). Plus au Sud, grand calme sur les 'Bonos' espagnols, inchangés à 0,42% mais net recul des BTP italiens avec un rendement passant de 1,258% à 1,298%. Enfin, les 'Gilts' se rendent de +3,5Pts vers 0,828% alors que la bourse de Londres s'est envolée de +2,65%.

