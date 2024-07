Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : le 'PPI' décevant ne dissipe par l'optimisme post CPI information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - La semaine se termine de façon plutôt sereine puisque passé quelques dégagements en matinée puis dans les minutes qui ont suivi la publication du 'PPI' (indices des prix à la production US), les acheteurs ont repris la main à partir de 15H30/15H45 et les rendements finissent sans changement par rapport à jeudi.



Le '10 ans' allemand évolue autour des 2,500% (+3pts) et l'OAT française ressort à 3,1540% (+2,9 pts) donnant un 'spread' quasi inchangé à 65 points de base.

Les BTP italiens se tiennent mieux avec seulement +1,1Pt à 3,80%, les 'Bonos' espagnols affichent +2Pts à 3,2500%.

Globalement, c'est une seconde semaine positive pour les bons du Trésor de la zone Euro avec une détente de -5 à -6Pts.

Nos OAT sont revenus ce matin sur leurs niveaux du 7 juin dernier: toutes les scories de la séquence politique de la dissolution sont effacées.



Aux Etats Unis, le statu quo sur les taux s'impose (+1Pt vers 4,196/4,2020%) malgré un PPI' qui n'était pas en ligne avec les attentes : les prix à la production rebondissent et viennent largement contrebalancer le recul séquentiel de -0,1% des prix à la consommation ('CPI' retombé à 3,00% et +3,4% en données 'core).



Le 'PPI' ressort en effet en hausse de +0,2% en global (ce n'est pas une bonne surprise) et à +0,4% en donnée 'core' (hors alimentation + énergie).

C'était assez prévisible vu la hausse du baril depuis 1 mois, sans oublier le coût du fret avec un canal de Suez toujours neutralisé.



Le consensus concernant une baisse de taux mi-septembre vient de bondir jeudi de 75 vers 90% : il faudrait vraiment une série de chiffres très 'robustes' sur la croissance pour remettre en cause le scénario à 2 X -25Pts d'ici fin 2024 (on reste loin des -6 ou -7 X 25Pts du début de l'année).



Outre-Manche, les 'Gilts' terminent à contre-courant des T-Bonds avec une dégradation de +4 à +4,5Pts vers 4,1600%









Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.