Taux : le plan de soutien franco-allemand soulage Bonos & BTP

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires européens réagissent favorablement à l'annonce conjointe de l'Allemagne et de la France d'un projet de 'dette commune' de 500 milliards d'euros afin de soutenir la relance économique des pays de la zone Euro (sous forme de dotation n'ayant pas à être remboursées), alors que jusqu'à maintenant l'Allemagne refusait catégoriquement ce type d'initiative. L'Autriche a immédiatement fait connaître dès hier son refus, les Pays Bas se déclarent défavorables... l'adoption de ce 'package' qui suppose une forte augmentation du budget européen est encore loin d'être acquis. Les spécialistes des dettes européennes se sont déjà fait une idée claire du scénario induit par une adoption du plan de 500MdsE : l'Italie en serait la première bénéficiaire, les BTP italiens se détendent de -8Pts à 1,62%, tout comme l'Espagne (-9Pts sur les Bonos à 0,717%). L'impact sur nos OAT est beaucoup plus marginal: -1,5Pt de base à -0,021%, mais le 'spread' se réduit avec les Bunds allemands (+1,5Pt de base à -0,465%) à +44,5Pt environ. Les Bund sont impactés par le rebond inattendu de l'indice ZEW (sentiment des analystes financiers en Allemagne) qui a grimpé de 22,8 points pour atteindre +51 au mois de mai, à comparer à +28,2 en avril, et alors que le consensus de marché l'attendait presque stable vers +31. Les T-Bonds US se détendent de 4Pts à 0,704% après l'épisode correctif de la veille, lié à la flambée de Wall Street: le chiffre du jour ne semble pas avoir joué un grand rôle: les mises en chantier de logements individuels ont chuté de -30,2% aux Etats Unis en avril (-26 selon le consensus) mais les demandes de permis de construire n'ont reculé que de 20,8% contre -27,5% attendu).

