Taux : le 'NFP' US volatilise les gains de lundi à jeudi

(CercleFinance.com) - Pas loin de 90% des gains du début de la semaine (plus belle phase haussière depuis mi-décembre) se sont volatilisés en quelques minutes suite à la publication du 'NFP' (+353.000 créations d'emplois, 2 fois plus que prévu)... et les pertes se sont encore creusées en fin d'après-midi pour les T-Bonds (+20Pts de base) avec la publication de la 'confiance des ménages' (au zénith).



Oui, c'est un véritable coup de tabac qui s'abat sur l'obligataire avec des créations d'emplois aux Etats Unis qui déjouent tous les pronostics, sans oublier une forte révisions à la hausse des chiffres de décembre (+117.000 à 333.000).

Les rendements US explosent sur toute la courbe : le '30 ans' passe de 4,103% à 4,243% et le '2 ans' fait une embardée de +20Pts vers 4,394%.



Sur la semaine écoulée, le '10 ans' s'est d'abord contracté de 4,138% vers 3,84% avant de repasser à 4,05% en 24H.



Le 'NFP' de janvier et la hausse de 0,6% des coûts salariaux (2 fois plus que prévu) repousse le scénario d'un atterrissage en douceur évoqué cette semaine par la Réserve fédérale.



Et ce n'est pas tout : le sentiment du consommateur américain a fortement augmenté au mois de janvier à 79 pour atteindre son plus haut niveau depuis juillet 2021, selon les chiffres définitifs de l'enquête de l'Université du Michigan publiés publiés vendredi (contre 69,7 en décembre).



Cette hausse de plus de 13% d'un mois sur l'autre n'a été surpassée que cinq fois depuis 1978, précise Joanne Hsu, l'auteure du rapport, qui évoque une amélioration de la confiance non seulement liée à la situation financière personnelle des consommateurs, mais aussi à la situation économique en général.

La composante des conditions actuelles s'est accrue à 81,9 après 73,3 le mois précédant, tandis que celle mesurant les anticipations a grimpé à 77,1 contre 67,4 en décembre.

Comme en version préliminaire, l'anticipation d'inflation à un an a été confirmée à +2,9%, au plus bas depuis la fin 2020.

La non-détente du loyer de l'argent en mars devient une certitude (85%) et une baisse en mai perd des supporters (le consensus se fragilise vers 60%).



Sur le front des statistiques européennes, en France, la production de l'industrie manufacturière a augmenté entre novembre et décembre (+1,2% après +0,2%) et dans l'ensemble de l'industrie (+1,1% après +0,5%), selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.

Nos OAT se retendent de 2,66 vers 2,742% (+2Pts en 24H mais gros écart par rapport à la matinée), les Bunds de 2,136% ce matin vers 2,2400% (et +1Pt en 24H)... et les BTP italiens se détachent du lot : ils décalent de +8Pts de 3,726% vers 3,8050%.

Même écart sur les 'Gilts' britanniques qui se dégradent vers 3,955% : ils reperdent leurs gains de lundi à jeudi, la semaine se termine par un écart insignifiant -2Pts de base.







