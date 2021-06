Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : le NFP rassure, les T-Bonds US effacent -5Pts en hebdo Cercle Finance • 04/06/2021 à 19:10









(CercleFinance.com) - La lecture des chiffres mensuels de l'emploi américain par les marchés obligataires s'avère de plus en plus positive au fil des heures : la détente des T-Bonds est passée de -2,5Pts à 1,602% vers 14H45 à -6,8Pts à 1,5580 en cette veille de Weekend (ils semblent à l'arrêt depuis 3 semaines). Les Bunds et nos OAT effacent 2,7Pts à -3Pts de rendement (l'OAT se détend à 0,1500%, le Bund se détend de -3Pts vers -0,216%). Plus au Sud, les Bonos effacent -2,5Pts et les BTP espagnols -2,7% vers 0,8700%. Les T-Bonds surperforment très nettement les Bunds sur la semaine et la différence s'est faite ce vendredi après-midi: le 'NFP' compilé par le Département du Travail montre que l'économie américaine a généré 559.000 emplois non agricoles en mai, selon le Département du Travail, des créations un peu inférieures à la moyenne des attentes (660.000), mais le taux de chômage a reculé de 0,3 point à 5,8%, soit une baisse bien plus forte que prévu. Le taux de participation à la force de travail est resté à peu près inchangé à 61,6%, un niveau inférieur de 1,7 point à son niveau de février 2020, le mois précédant l'émergence de la crise sanitaire aux Etats-Unis. Par ailleurs, les chiffres des deux mois précédents ont été révisés à la hausse, mais assez mod0stement, de 770.000 à 785.000 pour mars et de 266.000 à 278.000 pour avril, soit une révision en hausse totale de 27.000 sur cette période. Autrement dit, le chiffre le plus marquant, c'est la contraction du taux de chômage à 5,8% alors que la Fed a fait du retour au plein-emploi l'élément central de sa politique. La Réserve fédérale pourrait être tentée de lever le pied dans son soutien à l'économie en réduisant progressivement ses rachats d'actifs... mais avant cela, elle devra infléchir son discours qui est focalisé sur le scénario de 'l'inflation transitoire'. Enfin, les commandes à l'industrie américaine se sont tassées de 0,6% en avril, après un rebond de 1,4% en mars (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +1,1%) selon le Département du Commerce, là où le consensus espérait une nouvelle hausse. De leur côté, les livraisons de l'industrie se sont accrues de 0,4% en avril après une croissance de 2,1% le mois précédent. Avec l'augmentation de 0,3% des stocks, le ratio stocks sur livraisons s'est maintenu à 1,48. Globalement, les indices US ont confirmé la robustesse de l'économie, justifiant a fortiori la possibilité d'un prochain resserrement monétaire... mais c'est tout l'inverse que semblent anticiper les spécialistes des marchés de taux en ce début de mois de juin: ils se rallient apparemment au scénario de l'inflation transitoire (les chiffres de l'emploi du jour écartent l'emballement d'une spirale prix/salaires) et à l'hypothèse d'un soutien monétaire ('QE') prolongé jusque vers mi-2022 avant un 'tapering'.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.