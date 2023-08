Taux: le mois d'août commence mal, et très mal sur les Gilts information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 17:56

(CercleFinance.com) - Cela fait 5 séances que les taux se dégradent en Europe, et la situation empire nettement en ce mardi 1er août.



Le rendement du Bund allemand à 10 ans se tend de +6Pts à 2,527%, nos OAT de +6,5Pts à 3,095%, les T-Bonds US de +9,2Pts à 4,05%, les BTP italiens de +7Pts à 4,1810%.



Cette tension semble peu cohérente par rapport aux chiffres du jour (les PMI) qui s'avèrent médiocres.

L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, calculé par S&P Global, s'est replié pour un sixième mois consécutif en juillet, à 42,7 en juillet contre 43,4 en juin, signalant la plus forte détérioration de la conjoncture industrielle dans l'Eurozone depuis mai 2020.

Il affiche également son plus faible niveau depuis la crise financière mondiale de 2008/2009.



Pas mieux en France où l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française s'est replié de 46,0 en juin vers 45,1 en juillet, son plus bas niveau depuis mai 2020.

Cette dégradation résulte des baisses de la production et du recul des nouvelles commandes, pour un quatorzième mois consécutif.

Parallèlement, les fabricants ont réduit leurs effectifs pour un deuxième mois de suite.



Même séance en 2 temps aux Etats Unis : la journée avait bien commencé avec un rendement des Treasuries qui stagnait vers 3,95%... mais tout a basculé dans l'après-midi avec des T-Bonds à 10 ans qui affichent +9,5Pts à 4,048% et des T-Notes à '6 mois' qui dépassent les 5,50% (c'est le haut de la fourchette du principal taux directeur), et atteint 5,53% (le consensus sur un statu-quo mi-septembre se lézarde.



Là encore, les chiffres du jour ne semblent pas en cause : l'indice ISM manufacturier est ressorti à 46,4 le mois dernier, contre 46 en juin, alors que le consensus tablait sur un rebond plus marqué de l'indice, aux abords de 46,9.



Le sous-indice des nouvelles commandes est remonté à 47,3 contre 45,6 le mois précédent, tandis que celui des prix acquittés a augmenté à 42,6 après 41,8 en juin.

Le sous-indice de l'emploi s'est quant à lui nettement détérioré à 44,4 le mois passé contre 48,1.



Le chiffre des dépenses de construction s'avère également inférieur aux attentes, à +0,5% contre +0,7% estimé.

La bonne surprise du jour provient éventuellement du 'PMI' du secteur manufacturier américain qui s'améliore en juillet.

Le PMI S&P Global s'est établi à 49,0 pour le mois écoulé, contre 46,3 en juin... ce qui apparaît contradictoire par rapport à l'ISM.



Et comme c'est pratiquement une tradition depuis mars dernier, les 'Gilts' britanniques réalisent la pire performance du jour avec +12,8Pts à 4,44%, le pire niveau depuis le 17 juillet.