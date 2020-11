Taux : le 'full risk on' rime avec forte dégradation générale

(CercleFinance.com) - Le T-Bonds US voient leur rendement s'envoler de +14Pts vers 0,96%, au plus haut depuis le 5 juin dernier et même depuis le 20 mars en intraday.

Il ne reste plus qu'à espérer que les marchés soient 'vaccinés' contre un renversement des anticipations sur la stratégie des banques centrales à moyen terme si le Covid disparait de la liste des préoccupations à l'horizon 2021.

C'est probablement l'aspect le moins 'sympathique' de cette séance historique qui aura vu les investisseurs basculer un 'full risk on' en quelques secondes et enclencher le mouvement de rotation sectorielle le plus violent de l'histoire des marchés sur une période de moins de 24H.3

L'arbitrage en faveur des actions a provoqué de lourds dégagement sur toutes les dettes souveraines et nos OAT n'ont pas été épargnées avec une tension de +10Pts à 0,251%, les Bunds affichant +11Pts à 0,507%.

Pour une fois, 'l'appétit pour le risque' ne profite pas aux Bonos espagnols (+8Pts de base), ni aux BTP italiens (+10Pts à 0,72%).

Les Gilts en terminent sur ce même écart de +10Pts à 0,375% car l'élection de Joe Biden, si elle est validée d'ici le 4 décembre, instituera des relations moins complices avec Boris Johnson (qui se faisait fort d'obtenir des accords bilatéraux favorables au Royaume Uni avec Trump).

La surprise est venue du '5 ans' grec qui vient de passer pour la 1ère fois de son histoire en territoire négatif (-0,017%) et le '3 mois' affiche un spectaculaire -0,30%, un nouveau plancher historique.