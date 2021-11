Taux : le déclic à la hausse ne fut pas immédiat après le CPI

(CercleFinance.com) - Les taux longs se sont nettement dégradés ce mercredi, et personne n'ignore pourquoi, mais le scénario n'est pas aussi mécaniste qu'on peut le supposer : les marchés obligataires ont peu varié lors de la publication du CPI aux Etats Unis (qui grimpe de +0,6% en octobre), ayant déjà perdu du terrain au cours des 6 heures précédent ce chiffre.

En effet, il ne s'est absolument rien passé durant une bonne heure, entre 14H30 et 15H35 mais les T-Bonds ont accéléré leur dégradation en fin d'après-midi: ils sont passés de +3,7Pts à 15H35 à +9,6Pts à 1,536%.

Même si l'Europe ne se sent pas aussi concernée, l'inflation atteint tout de même +4,5% en Allemagne en octobre (contre +4,2% en septembre) et ceci génère une tension de +4,4Pts sur les Bunds à -0,2495% et de +6,3Pts sur nos OAT à 0,113%.

Plus au Sud, c'est encore pire avec +7,3Pts sur les Bonos à 0,4300% et c'est même +9Pts sur les BTP italiens à 0,938%.

La pire performance revient cependant aux Gilts britanniques avec +10,6Pts de base à 0,9300% (ils font jeu égal avec le '10 ans' italien).

Autrement dit, la forte décrue des rendements de lundi et mardi, ayant entrainé sur les T-Bonds la cassure du plancher des 1,4600%, s'avère être un piège pour ceux qui s'étaient fiés à des signaux encourageants de détente ultérieure.

Evidemment, plus personne ne s'attend plus à une poursuite de l'embellie des 15 derniers jours après publication d'une inflation US (mais également allemande) qui ressort bien pire qu'anticipé.

La hausse des prix aux Etats-Unis bondit de +0,6% à 6,2% au mois d'octobre en données annualisées, alors que les économistes anticipaient 5,8% (contre 5,4% en septembre). L'inflation 'core' (hors énergie et alimentation) grimpe également de +0,6%, à 4,6% contre 4,3% attendus et 4% le mois précédent.

Les inscriptions aux allocations chômage ont de leur côté diminué la semaine du 1er novembre aux Etats-Unis pour s'établir à 267 000 contre 271 000 (chiffre révisé) la semaine précédente, selon le Département du Travail américain.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 278 000 soit un recul de 7250 par rapport à la semaine précédente. Il s'agit des niveaux les plus faibles enregistrés depuis mars 2020, indique le rapport.

Enfin, pour l'anecdote, les stocks des grossistes pour septembre aux Etats-Unis ressortent en hausse de +0,3% à 1,4%, les ventes restent relativement stables.

La question que tout le monde se pose désormais, c'est combien de temps les banques centrales vont-elles encore servir aux marchés leur narratif de 'l'inflation transitoire' ?

Qui y croit encore, 9 mois après la divulgation du concept ?

Cela fait longtemps que pour mériter le qualificatif de 'transitoire', l'inflation aurait du plafonner et amorcer sa décrue... mais chaque mois, c'est pire.

Les marchés se sont en effet montrés très patients et même crédules : pour combien de temps encore ?

Il y a un signe qui ne trompe pas : l'or bondit de près de +1,8%, au-delà des 1.870$, effaçant la résistance court terme des 1.838$, puis la résistance oblique des 1.850.

L'argent fait 2 fois mieux que l'or avec une envolée de +3,6% vers 25,3$, pulvérisant la résistance des 24,5E des 3 au 7 septembre, puis 21 octobre.