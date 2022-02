Taux: le 'CPI' US plombe les T-Bonds au bas depuis août 2019 information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 17:12

(CercleFinance.com) - Les marchés de taux repiquent du nez et effacent leurs gains de mercredi, pour inscrire de nouveaux plancher depuis 2 ans ou 2 ans et demi.

'CPI' était le chiffre le plus attendu de la semaine et c'était effectivement un gros rendez-vous : les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis ressortent à +0,6% en séquentiel (contre +0,4% anticipé), ce qui porte l'inflation à +7,5% sur 12 mois.



De son côté, l'inflation 'core' (hors énergie) grimpe à +6% en annualisé (contre +5,5% en décembre), un score jamais vu depuis 40 ans (1982).

Les analystes tentent de se rassurer en constatant que la composante 'énergie' est la seule à progresser (ce qui apparaît un peu étonnant quand on suit de près le coût des matériaux de construction et celui des véhicules d'occasion qui flambe de +40% sur 1 an).

A noter par ailleurs le recul de -6.000 des demandes hebdo d'indemnité chômage, en recul à 223.000, un plancher historique (le total des indemnisation reste stable à 1,62Mn).



Le rendement des T-Bonds US à '10 ans' (+7Pts) vient de faire une incursion au-dessus des 2,000%, du jamais vu depuis août 2019) et ne rebaisse pas vraiment, le '7 ans' vient d'atteindre les 1,99% (+8Pts).

Mais l'écart le plus spectaculaire revient au '2 ans' qui se tend de +15Pts à 1,498%.

Cela signifie qu'une partie des spécialistes table désormais sur un 1er tour de vis de 50Pts dès la mi-mars... ou sur hausses de taux en 2022.

Les spécialistes jugent de nouveau possible un loyer de l'argent à 1,50% aux Etats Unis d'ici fin 2022.



En Europe, nos OAT affichent +7Pts à 0,745%, les Bunds +5,5Pts à 0,275%, les 'Bonos' +9Pts à 1,17% et les BTP italiens +12Pts à 1,89%.

Outre-Manche, les Gilts n'échappent pas à la correction avec +8,3Pts à 1,516%.