Taux : le 'CPI' US dope les T-Bonds, puis les Bonos et BTP

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires finissent bien cette journée, avec de beaux écarts à la hausse de part d'autre de l'Atlantique.

L'actualité positive du jour était américaine : les chiffres de l'inflation US publiés à 14H30 sont ressortis assez nettement inférieurs aux attentes.

Les T-Bonds 2031 ont affiché jusqu'à -6,2Pts par rapport à lundi (1,263% contre 1,3250% lundi soir) et jusqu'à -8Pts par rapport aux 1,3480% testés vers 14H30: ils affichent 1,2850% ce soir, soit -4Pts).

Dans le détail, le 'CPI' ressort à +0,3% par rapport au mois de juillet (contre +0,4% anticipé) ce qui donne un rythme annualisé de +5,3% conforme aux attentes (contre +5,4% en juillet).

L'inflation ressort à seulement +0,1% en données 'core' (hors alimentation et énergie contre +0,3% attendu), ce qui réduit la variation annuelle de -0,3% à 4,00% (contre 4,2% anticipé).

'De plus en plus d'économistes doutent du caractère transitoire de l'inflation', souligne Kiplink, avant de rappeler que 'le mois de septembre a toujours été compliqué et rarement haussier'.

En Europe, la détente était également au rendez-vous avec -1,2Pts de base sur nous OAT à -0,014%, -0,8Pt sur les Bunds à -0,337%.

L'embellie est nettement plus comparable à ce qui se passe sur les T-Bonds plus au Sud: les Bonos effacent -3Pts à 0,304% et les BTP -3,7Pt à 0,6500%.

Les Gilts UK finissent à peine changés à 0,742%, soit -0,6Pt... soit presque 10 de plus que les BTP italiens.