Taux : le calme prévaut avant les 'minutes' de la FED

(CercleFinance.com) - Alors que les indices boursiers subissent un 'sell-off' (jusqu'à -2,3% à Paris, avant une nette réduction des pertes vers -1,3%), les marché obligataires se montrent peu volatiles, en l'absence de statistiques et de d'indicateurs macro (immobilier, consommation, activité industrielle). L'attentisme prévaut avant la publication ce soir à 20H des 'minutes' de la FED (compte rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire, ou FOMC). 'Les investisseurs devraient lire avec attention les minutes du dernier FOMC, publiées ce mercredi', soulignait Aurel BGC en début de semaine, estimant que 'l'appréciation des membres sur l'évolution de l'inflation sera regardée avec attention'. En attendant, James Bullard (un membre de la FED jugé 'colombe') estime que lui et ses collègues 'sont conscients que l'inflation pourrait apparaître hors de contrôle'... pas très rassurant ! Les T-Bonds US se détendent de -1,7Pt vers 1,625% ('flight to quality') après un plafonnement vers 1,6700%. En Europe, peu d'écarts significatifs (OAT inchangées à 0,286%, de même que les Bonos à 0,606%). Timide embellie sur les Bunds (-0,4Pt à -0,112%) mais dégradation sur les BTP italiens (+2Pts à 1,1170%). La meilleure performance du jour est à mettre au crédit des Gilts britanniques avec -2,2Pts à 0,8430%.

