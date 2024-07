Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: le calme domine, Powell toujours patient sur inflation information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - Les investisseurs ont pris connaissance ce matin du taux d'inflation annuel de la zone euro. Celui-ci est estimé à 2,5% en juin 2024, contre 2,6% en mai selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



L'inflation allemande, publiée un peu plus tôt, est ressortie un peu au-dessus du consensus, tout en se rapprochant de l'objectif de 2% établi par la BCE, faisant espérer aux opérateurs de bonnes surprises.



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans ne réagit guère (et continue de se traiter vers 2,610%(+Pt de base) tandis que l'OAT française est mieux orientée avec -1Pts à 3,3350%, soit un spread d'environ 72,5 points (10 de moins qu'il a 3 séances).



Pas de chiffres aux Etats Unis ce mardi, l'attention était focalisée sur les propos de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui participe avec Christine Lagarde, au forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal (le pendant européen de la réunion de Jackson Hole qui se tient chaque année fin août aux Etats Unis).



Powell a réaffirmé que si l'inflation avait fait 'des progrès', son recul devait se pouvoir se confirmer afin de 'donner davantage confiance dans le ralentissement de la hausse des prix avant de commencer d'assouplir la politique monétaire'.



Le patron de la FED confirme être partagé entre la crainte de réduire les taux trop vite et celle d'attendre trop longtemps.



Le rendements du T-Bond à 10 ans se détendaient de -2Pts vers 4,44% après avoir mollement oscillé entre 4,4600 et 4,4100%.



Malgré la récente remontée des rendements de 4,25% le 25 juin vers 4,50% lundi matin, les investisseurs estiment qu'il y a près de 70% de chances qu'une baisse des taux de la Fed intervienne en septembre











Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.