Taux : le '10 ans' grec surperforme tous les autres actifs

(CercleFinance.com) - Séance de consolidation après une culmination des marchés obligataires à des plus hauts de 3 mois jeudi matin. La semaine demeure toutefois très positive puis que les T-Bonds US se détendent de -8 à -9Pts en hebdo, nos OAT de -4,5Pts... et le '10 ans grec de -5 à -6Pts, à 0,74% (-1Pt ce vendredi, à contrecourant des Bunds et des dettes 'coeur'). Peu de 'market movers' ce vendredi : les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont enregistré une hausse un peu plus forte que prévu en mai : le Département du Commerce a fait état d'une augmentation de 1,3% des stocks de grossistes après une augmentation révisée de +1,1% au mois d'avril (conforme au consensus). Parallèlement, les ventes des grossistes ont augmenté de 0,8% en mai. Le ratio stocks/ventes, qui mesure le délai théorique d'écoulement des stocks au rythme actuel des ventes, a atteint 1,23, un niveau très inférieur aux 1,56 de mai 2020, ce qui montre une tendance au déstockage chez les grossistes. Cette journée du 9 juillet est marquée par un nouveau record absolu du S&P500 à 4.365Pts: les investisseurs se détournent aujourd'hui des actifs sans risque qu'ils plébiscitaient la veille : les T-Bonds américains voient leur rendement grimper de 1,289% vers 1,351%, nos OAT repassent de 0,035% à 0,056%, les Bunds se retendent de +2,2Pts à 1,2910%. Légère dégradation des Bonos avec +1Pt à 0,3560% et stagnation des BTP italiens à 0,763%. La plus mauvaise performance revient aux Gilts qui affichent +5Pts de base à 0,7620%. Conclusion : le '10 ans' grec se retrouve mieux noté que les émissions britanniques et italiennes, les créanciers d'Athènes acceptent une rémunération inférieur de 60Pts (presque la moitié) de celle exigée pour détenir des dettes US. Un monde magique...

