Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : Lagarde rend les marchés de l'E-zone quasi euphoriques information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 19:09









(CercleFinance.com) - La détente des taux était forte depuis 13H30, elle devient spectaculaire ce soir puisque le '10 ans' italien voit son rendement plonger de près de -10Pts vers 0,655%. Les investisseurs saluent cette invention sémantique, le nouvel élément de langage qui remplace le mot 'tapering' par 'recalibrage', ce qui est beaucoup plus soft. La BCE concède qu'elle va réduire son volume de rachats mensuels dans la cadre du PEPP (qui expire en mars 2022) de façon graduelle. Elle y était contrainte de toute façon parce qu'au rythme adopté depuis mars dernier, elle aurait épuisé son enveloppe de 1.850MdsE avant l'échéance. Il serait question d'une réduction de 10 à 15MdsE/mois, mais la BCE annonce la poursuite du rachat des instruments arrivant à échéance. Le maintien ou non du TLTRO sera discuté en décembre (il serait surprenant qu'il soit suspendu car les marchés comptent beaucoup dessus depuis 2015), ils le considèrent presque comme éternel. La BCE maintient que l'inflation est et demeurera 'transitoire' et devrait revenir sous l'objectif des 2% en 2022, bien qu'étant revue à la hausse pour 2022 et 2023. En ce qui concerne 2021, l'inflation est revue à +2,2% contre +1,9% il y a 3 mois... avant retour graduel sous les 2%, mais au-dessus des 1,3% évoqués précédemment, autour de 1,5%. La BCE continuera de soutenir la croissance jusqu'à ce que l'emploi retrouve ses niveaux de fin 2019. En ce qui concerne l'activité, elle devrait avoir retrouvé son niveau pré-pandémie d'ici fin 2021. La BCE restera également bien présente tant que le Covid demeurera une menace. Les investisseurs se ruaient jeudi sur les bons du Trésor offrant le meilleur rendement, sur les BTP italiens mais aussi les Bonos avec -6,3Pts à 0,3025%, les OAT qui effacent -6Pts à -0,04006%, les Bunds se détendent de -5,3Pts à -0,363%, le '10 ans' grec de -4,5Pts à 0,753%. On peut vraiment parler d'un cavalier seul des marchés européens car les T-Bonds US n'effacent que -2,3Pts à 1,317%. Vu le contexte 'banque centrale', le chiffre du chômage hebdo aux Etats Unis passe inaperçu : les inscriptions aux allocations chômage ont à nouveau diminué de -35.000 la semaine du 30 août aux Etats-Unis pour s'établir à 310 000, ce qui constitue le plus faible niveau enregistré depuis mars 2020, souligne le département du travail états-unien. Enfin, les Gilts britanniques finissent quasi stables vers 0,735%, largement distancés par les BTP italiens (0,6600% vers 18H).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.