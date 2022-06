Taux : la volatilité reste étourdissante en zone Euro information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 19:49

(CercleFinance.com) - Quelle volatilité sur l'obligataire depuis 15 jours : après -20Pts en moyenne en Europe du 17 au 24 juin, dégradation de +20Pts les 27 et 28 juin, puis de nouveau une forte détente ce mercredi avec -12Pts sur les OAT (2,0640) et sur le Bund à 1,5190%.

Les investisseurs ont salué la première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois de juin : elle ressort à 8,2% contre 8,7% en mai.



Plus au Sud, la journée fut quasi euphorique : les Bonos effacent -16Pts à 2,578% et les BTP italiens -16,5Pts à 3,505%.



De tels écarts peuvent s'expliquer par une vague de 'risk-off' sur les actions motivée par la peur d'une récession.

L'arbitrage s'est intensifié alors que les indices boursiers se sont alourdis après la publication de la 2ème -et dernière- révision du PIB US : la déception n'est pas aussi vive que face aux chiffres de la confiance des consommateurs publié la veille 16H mais il est certain que la décrue des taux n'apportera pas de soulagement à Wall Street.



Les chiffres US publiés à 14H30 ressortent un peu plus mauvais qu'attendu : PIB en recul de -1,6% (contre -1,5%), et l'indice des prix 'PCE' (panier de la ménagère), peut-être la donnée la plus cruciale- se dégrade à 7,1% contre 7% initialement.



les T-Bonds US amplifient nettement leurs gains ce soir avec -9,5Pts vers 3,1120%.

Les investisseurs attendent une intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, à l'occasion du forum organisé par la BCE à Sintra (Portugal).

Loretta Mester, membre votant de la FED a déclaré ce mercredi qu'elle se prononçait en faveur d'une hausse de +75Pts fin juillet 'si l'inflation persiste'.

Et ce sera le cas, sauf miracle en juin... un miracle auquel personne ne croit avec un baril remonté vers 120$ à Londres ce 29/06 et 114$ sur le NYMEX.