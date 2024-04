Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : la tension ressurgit, malgré des 'stats' plutôt sages information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 19:08









(CercleFinance.com) - A 24H du communiqué final de la FED, le sentiment des opérateurs semble s'être de nouveau assombri.

L'embellie observée la veille (une détente de -4 à -5Pts des rendements de part et d'autre de l'Atlantique) a fait long feu et la lourdeur s'est imposée dès les 1ers échanges ce mardi 30.



Les gains de la veille ont non seulement été effacés dès la fin de la matinée (12H30) mais les rendements sont remontés vers leurs pires niveaux de vendredi dernier (peu après 14H30).

Aux Etats Unis, les T-Bonds se retendent de +6Pts vers 4,673% (soit +90Pts depuis le 27/12/2024), le '2 ans' d'environ +5Pts à 5,02%, le '30 ans' de +4Pts vers 4,7800%.



jour s'annonçait riche en statistique économique, la dernière en date publiée aux Etats Unis n'a pas contribué à détendre l'atmosphère, bien qu'elle contribue à accréditer la thèse d'un prochain ralentissement de l'économie US.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'est largement détérioré (-6,1Pts) pour le 3ème mois consécutif en avril, à 97 ce mois-ci contre un chiffre révisé de 103,1 en mars : il s'agit de son plus bas niveau depuis juillet 2022.



Le sous-indice mesurant les anticipations des consommateurs a chuté à 66,4 après 74 le mois passé, un chiffre en-dessous du seuil des 80 points étant souvent annonciateur d'une récession à venir.



Il y a avait également une déferlante de chiffres en Europe (ce matin), à commencer par l'inflation dans la zone euro : elle est estimé à 2,4% en avril 2024, stable donc par rapport à son niveau de mars, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Le PIB 'CVS' a augmenté de 0,3% dans lazone euroet dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, toujours selon Eurostat.

Les investisseurs ont également pris connaissance du PIB de la France qui croit modérément au premier trimestre 2024 (+0,2% après +0,1% au trimestre précédent), selon la première estimation (en données CVS) de l'Insee, tandis que l'inflation ralentit à +2,2%.



En Allemagne, le PIB a progressé de 0,2% au premier trimestre 2024 en rythme séquentiel, en volume et en données CVS-CJO, selon une première estimation de Destatis, après une baisse de 0,5% au quatrième trimestre 2023.



Nos marchés obligataires n'avaient pas de motifs particuliers de mal réagir mais tous les gains de la veille ont été reperdus : nos OAT se tendent de +5,6Pts à 3,0800%), les Bunds de +7Pts à 2,594%), les BTP italiens se retendent de 6Pts à 3,88%.



Toute l'attention semble focalisée sur les incertitudes entourant la tonalité du communiqué de la Fed qui sera publié demain soir.



Aucun changement de taux n'est attendu à l'occasion, mais les intervenants vont disséquer les éléments de langage relatifs à l'inflation : c'était presque impensable il y a 3 mois, mais l'hypothèse de zéro baisses de taux en 2024 et d'une hausse en janvier 2025 (dans 9 mois) rassemble désormais 33% des suffrages, tandis qu'une 1ère baisse de taux en septembre est marginalement majoritaire.

Les dernières semaines ont été clairement marquées par une spectaculaire révision à la baisse des anticipations de baisses de taux aux Etats-Unis pour 2024, passées de sept à potentiellement zéro.



Pour être complet, les 'Gilts' se sont dégradés de +5,3Pts de base à 4,4050%, ce qui les rapproches des pires niveaux observés depuis le 2 novembre 2023 (à l'ouverture).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.