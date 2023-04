Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: la tension remonte après NFP, ça chauffe sur les Gilts information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 20:59









(CercleFinance.com) - Reprise dans la douleur pour les marchés obligataires européens qui s'alignent sur les T-Bonds dont le rendement s'était fortement tendu la veille en réaction aux solides chiffres de l'emploi américain publiés vendredi (qui était jour férié aux Etats Unis) qui confirment la bonne santé de la première économie mondiale.



Si Wall Street avait rouvert lundi sans direction, ni à la hausse ni à la baisse (et c'est le même scénario ce mardi), les T-bonds ont eux vivement réagi au 'NFP' (+236.000 nouveaux postes, chômage en repli de -0,1% à 3,5%).

Les investisseurs estiment désormais à 80% la probabilité d'un relèvement de taux de 25 points de base à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, prévue le 3 mai, contre 55% il y a une semaine et 25% 15 jours auparavant, selon le baromètre FedWatch du CME.

Les T-Bonds affichent ce soir une hausse de rendement de +2,5Pts à 3,44% après avoir grimpé de +11,5Pts lundi vers 3,42%.



Les 'Fedwatchers' sont en revanche moins de 5% à anticiper un autre relèvement de taux au mois de juin, ce qui confirme que le cycle de resserrement monétaire de la Fed touche dorénavant à sa fin.



Peu de chiffres à se mettre sous la dent en Europe, la tension du jour est 100% imputable à un réalignement sur les T-Bonds : nos OAT prennent +12,5Pts à 2,825%, les Bunds affichent +12,5Pts à 2,3065%, les BTP italiens +13Pts à 4,1540%.

Outre-Manche, les Gilts finiront ce mardi au plus bas du jour avec un écart de +12,5Pts à 3,558%, leur pire niveau depuis le 13 mars, avec une configuration particulièrement inconfortable (triangle haussier) qui laisse présager un e dégradation jusque vers 3,75%... et même potentiellement un retracement du zénith des 3,90% des 2 et 3 mars dernier.







