Taux : la tendance positive perdure sauf sur les BTP italiens

(CercleFinance.com) - Ni les statistiques du jour (quasi inexistantes) ni les mouvements de cours en Europe ou à Wall Street n'ont constitué des 'market' movers sur les marchés de taux ce lundi. Pourtant, l'embellie se poursuit sur les dettes souveraines européennes avec des qui OAT se détendent de 3Pts à -0,1200%, les Bunds de -1,3Pts à -0,4350%. Plus au Sud, les Bonos espagnols restaient bien orientés avec -3,3Pts à 0,460%) mais des prises de profits ont en revanche, stoppé l'ascension des BTP italiens (+3Pts à 1,35%). Nette progression des Gilts avec un rendement qui se détend symétriquement de -3,7Pts vers 0,200/0,202%. Outre Atlantique, nouvelle séance de stagnation des T-Bonds entre 0,69 et 0,695% (soit environ +0,5Pts de base, c'est de l'épaisseur du trait). Les chiffres du jour ont été peu inspirants : l'indice de la FED de Chicago se redress de -17,9 vers +2,6, c'est mieux que les -4 attendus. Déception en revanche avec le baromètre mensuel de la NAR (National Association of Realtors) qui recule de -9,7% vers 3,91 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier. Les économistes anticipaient une baisse moins marquée de cet indicateur, de l'ordre de -3%. Sur un an, la chute est de -26,6%, la plus forte depuis 1982. Pas moins de 4,3 millions de prêts immobiliers enregistrent un retard de paiement et 8% des prêts hypothécaires sont potentiellement en défaut.

