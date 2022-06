Taux: la tendance demeure lourde, la hausse du pétrole pèse information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 19:47

(CercleFinance.com) - Ce mercredi restera marqué par une nouvelle dégradation des marchés obligataires alors que le baril de 'Brent' flambe vers 124$ (il se dirige vers sa pire clôture de l'année 2022, il lui suffit de se maintenir au-dessus de 123,3$ ce soir) et le 'WTI' passe le cap des 121$ à New York.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans repassent à nouveau au-dessus du seuil symbolique de 3% (+6Pts à 3,035%).

Dans l'Eurozone, nos OAT rajoutent +7,3Pts à 1,880%, les Bunds +7pts également à 1,3570%, les BTP +8,5Pts à 3,475% après avoir affiché jusqu'à +11Pts à 3,5020%, les 'Bonos' espagnols rajoutent +8Pts à 2,488%.



Les craintes de durcissement des politiques monétaires l'emportent largement sur le constat d'une dégradation des perspectives macroéconomiques.



En effet, après la banque mondiale mardi, l'OCDE réduit à son tour sa prévision de croissance dans le monde en 2022 à 3% contre 4,5% précédemment (soit -33%) et en Europe de +4,3% à +2,6% (soit -40%)... et pour la France, ce sera +2,4% contre 4,2% (-45%).

Pour 2023, la croissance ne dépassera pas 2,3% en 2023 et ce sera encore pire en 2024 avec seulement +1,9%.

L'OCDE revoit également à la hausse son estimation d'inflation à +8,5% (+4,3Pts).

Pour mémoire, la Banque Mondiale abaissait la veille la croissance de la zone euro à +2,6%, et celle des États-Unis à 2,5% pour 2022.



Les investisseurs attendent également avec une certaine fébrilité les statistiques des prix à la consommation aux États-Unis, qui seront publiées vendredi et qui sont elles aussi susceptibles de conforter le rebond des marchés ou, au contraire, de les faire replonger.



A noter, une hausse de +50Pts du taux directeur ce matin en Inde au lendemain d'une initiative identique de l'Australie.