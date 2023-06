Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : la stagnation depuis mi-avril se prolonge en Europe information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 20:08









(CercleFinance.com) - La séquence portes de de saloon ne s'interrompt pas ce mardi avec le retour des opérateurs américains sur les marchés obligataires.

Ce qu'une séance a fait, la suivante le défait, et cela dure comme ça depuis des semaines.

Dans l'Eurozone, après +5Pts la veille, ce sont -5Pts à -6Pts de rendement qui ramènent les bons du Trésor à leurs niveaux de vendredi (2,922% sur les OAT, 2,404% sur les Bunds)... et ces niveaux (du 16 juin) sont comparables à ceux du 16/17 mai ou du 16/17 avril.

Pour nos OAT, depuis le 11 avril, tous les niveaux de rendement quotidiens se sont intégralement inscrits au sein d'une fourchette 2,800/3,100%... et à 2,95% ce matin (2,9200% ce soir), c'était un parfait équilibre au milieu du canal (après un 'pic' à 3,04% lundi).

A noter la quasi stagnation des BTP italiens avec -0,6Pts à 4,030%.



La 'bonne surprise du jour', c'est pour les britanniques avec une détente des 'Gilts' de 3,53% vers 3,3700% en intraday (les 'Gilts' gravitaient au-delà de leurs pires niveaux de fin septembre 2022 lundi soir).



Aux Etats Unis, les T-Bonds se détendent de -5Pts vers 3,72%, ce qui n'est pas forcément 'raccord' avec la publication, en début d'après-midi, des mises en chantier et des permis de construire : le Département du Commerce fait état d'une envolée inattendue de 21,7% des mises en chantier en mai, à 1.631.000 en rythme annualisé, un niveau très largement au-dessus des attentes des économistes.



De leur côté, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, se sont accrus de 5,2% à 1.491.000 en rythme annualisé le mois dernier, un niveau lui aussi supérieur au consensus de marché.



Ces chiffres pourraient confirmer les récents signes de redressement observés du côté du secteur américain de la construction.











