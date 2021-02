Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : la situation semble figée mais 'junk bonds' au zénith. Cercle Finance • 09/02/2021 à 19:14









(CercleFinance.com) - Timide embellie sur les taux longs US au lendemain d'une incursion vers 1,2000% (ils en avaient terminé à 1,1600%) qui retranchent un point de rendement à 1,1500%. Un seul petit chiffre au calendrier aux Etats Unis : le nombre d'offres d'emplois à progressé de +1,2% en décembre, à 6.65 millions contre 6,57 en novembre. La FED continue d'alimenter l'anticipation de taux restant à zéro jusqu'en 2023, même si l'inflation devait légèrement dépasser l'objectif des 2%. Cela ne tarit pas l'appétit pour le risque de Wall Street où le Nasdaq et le Russell-2000 inscrivent de nouveaux records... mais ce qui est le plus marquant, c'est que l'indice des 'junk bonds' atteint également un zénith avec un rendement moyen de 4,15%, le plus bas de l'histoire, alors que les 'entreprises zombie' prolifèrent (maintient sous perfusion par les états ou les banques centrales). Peu de statistiques au calendrier en Europe : l'Allemagne a généré un excédent commercial de 16,1 milliards d'euros en décembre 2020, stable par rapport au surplus du mois précédent. Seconde séance de calme plat sur nos OAT qui ont fini à -0,226% et même stagnation pour les Bunds à -0,446% ou les Bonos espagnols à 0,131%. Les BTP italiens consolident à proximité des 0,5% (0,506% lundi, 0,512% ce mardi). Les Gilts Britanniques se détendent encore un peu, de -1Pts à 0,465% mais leur rendement se maintient au-dessus des 0,425%, avec les 0,79% de début décembre 2019 en ligne de mire.

