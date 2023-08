Taux : la situation se tend, un apaisement devient impératif information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 19:07

(CercleFinance.com) - La situation est de plus en plus tendue avec des taux longs dans l'Eurozone qui dépassent largement le pic d'octobre 2022 et qui égalent les pires niveaux de fin février 2023.

Ils sont d'ailleurs dépassés en clôture sur nos OAT (qui ont passé la barre des 3,20% : avec un écart de +7Pts, ils se hissent vers 3,244%).

Le rendement du Bund allemand à 10 ans, la référence sur le marché obligataire en Europe prend +8Pts : il culmine lui aussi à 2,70%, ce qui correspond à un quasi-doublement sur les 12 mois écoulés et à un retracement des pires niveaux de fin-février.

Une percée au-delà de 2,75% aurait de lourdes conséquences.: validation d'un vaste triangle haussier depuis fin novembre 2022, depuis un plancher de 1,75%, ce qui libèrerait un potentiel de +100Pts supplémentaires auquel personne ne veut croire.

Les BTP italiens ont également rajouté +10Pts à 4,405%, ainsi que les 'Bonos' à 3,752%.

C'est la 5ème semaine de hausse consécutive de hausse des rendements et il n'y plus aucune marge de sécurité: les marchés attendent un signe apaisant et le temps presse car il reste encore 2 séances avant l'entame jeudi de la traditionnelle réunion de fin d'été de Jackson Hole, réunissant les principaux banquiers centraux du monde qui se retrouveront dans un contexte d'interrogations autour de l'évolution des politiques monétaires.



Ce rendez-vous, toujours très suivi par les marchés, se conclura par l'intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.

Les investisseurs espèrent une amélioration du sentiment général qui leur permettrait de rompre avec la phase actuelle d'aversion au risque qui secoue les marchés.

Les taux longs US, comme le 'très court terme' semblent 'pricer' une nouvelle hausse mi-septembre avec un '10 ans' à 4,35%, un '6 mois' à 5,51% et un '30 ans' à 4,47% contre 3,84% il y a 1 mois exactement (au plus haut depuis décembre 2007).

Les prêts immobiliers deviennent intouchables aux USA pour 80% des emprunteurs et les 20% qui obtiendraient un feu vert des banques n'ont pas envie d'effectuer une transaction dans ces niveaux.

Enfin, et presque comme d'habitude, la pire performance revient aux 'Gilts' britanniques avec un '10 ans' qui affiche +10Pts pour établir un nouveau record à 4,778%.