Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : la situation se fige, sauf au Royaume-Uni (tension !) information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 19:15









(CercleFinance.com) - Calme plat sur les marchés de taux ce lundi en amont (24 ou 48H) des réunions de la Réserve fédérale américaine (FOMC les 12 et 13/12) puis de la Banque centrale européenne (BCE le 14/12) ou de la Bank of England (également jeudi).

Les Bunds et les OAT sont restés figés sur leurs niveaux de vendredi (2,268% et 2,82% respectivement), idem pour le BTP italiens.

Mauvaise journée en revanche pour les 'Gilts' britanniques qui voient leur rendement bondir de +7,5Pts vers 4,116%.



Et cela n'a rien à voir avec une quelconque contagion provenant des T-Bonds à '10 ans' qui ne décalent à la marge que de +2,3Pt à 4,271%, le '30 ans' affichant au pire +3,5Pts à 4,361%.



Les grandes banques centrales ont récemment mis fin à leur cycle de hausse de taux, mais leur approche plus accommodante ne semble pas suffisante aux yeux des investisseur, qui anticipent désormais des baisses de taux rapides, convaincus que Mr J.Powell ou Ch.Lagarde sont les 'alliés indéfectibles des marchés'.



La publication, vendredi, de chiffres de l'emploi meilleurs que prévu pour le mois de novembre a confirmé le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine, ce qui rend moins urgent un assouplissement monétaire... mais c'est déjà oublié car d'autres chiffres moins robustes sont attendus ces prochains jours.



En Europe où les chiffres décevants s'enchaînent, la BCE est exhortée à en faire davantage face à une économie qui flirte indéniablement avec la récession (-0,1% de PIB selon Eurostat).



'Les marchés considèrent que les premières baisses de taux pourraient intervenir dès le mois de mars et que la BCE pourrait procéder à près de six baisses de taux de 0,25% en 2024', note Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Pour le stratège, ces attentes sont probablement trop agressives sachant que l'inflation sous-jacente en zone euro évolue aujourd'hui autour de 3,6%, encore loin de l'objectif de 2% établi par la banque centrale.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.