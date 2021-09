Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : la situation se corse, nette tension sur BTP & GiltsUK information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 18:51









(CercleFinance.com) - La tension des taux liée à la flambée du gaz et du pétrole a été en partie compensée part une rotation sectorielle en faveur des actifs 'risk-off' comme les Bunds, les OAT ou les T-Bonds US. Malgré cet arbitrage, rendement du T-Bond à 10 ans dépasse désormais la barre psychologique des 1,5% et s'établit à 1,5300% ce mardi soir après flirté avec les 1,57%. Nos OAT en terminent à 0,1500% après avoir culminé a 0,18%, les Bunds se tendent de +2,5Pts à -0,2000% après s'être dégradés jusque vers 0,175%. Les 'gilts' britanniques sortent très éprouvés de cette séance avec une hausse de +3Pts à 0,999%, après avoir dérivé jusque vers 1,054%, du jamais vu depuis début mai 2019. Plus au Sud, de gros dégâts affectent les BTP italiens se tendent de +6,7Pts à 0,8570%, les Bonos espagnols limitent la casse avec +3Pts à 0,444%. Cette dégradation générale du compartiment obligataire coïncide avec l'inscription d'un nouveau record annuel de 76 dollars pour le WTI à New York, un phénomène brutal qui renforce les anticipations inflationnistes. Le baril de 'Brent' est parvenu de son côté à dépasser la barre des 80$ à Londres ce midi et teste des niveaux plus approchés depuis l'été 2018. Jerome Powell avait un rendez-vous avec les médias mais il n'a pas rassuré les marchés : il observe une amélioration sur le front de l'emploi, un renforcement de l'économie qui est freiné par des pénuries persistantes. Il indique que la FED devra réagir si les pressions inflationnistes perdurent (elles risquent d'être 'moins transitoires que prévu'). Au même moment, Janet Yellen avertissait d'un 'risque de défaut sur la dette US pour la 1ère fois de l'histoire' si le plafond du déficit budgétaire n'est pas relevé d'ici le 18 octobre. Ce psychodrame est un 'classique' et permet que se perpétuent les joutes politiciennes entre Démocrates et Républicains... et à chaque fois, à minuit moins une, un accord salvateur est trouvé qui entérine un net relèvement du plafond de la dette pour l'administration continue de fonctionner. Mais cela ne masque pas l'autre enjeu qui est le financement du plan de relance de 3.500Mds$ de Joe Biden dont dépend en partie la croissance des US en 2022.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.